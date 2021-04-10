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Московский листок

Сергей Резник: Запрос на справедливость

Опубликовано 10.04.2021 в разделе комментариев 1

Справедливость в глазах разнооценивающих ее сторон. Начало нового политического года.



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик7905 написал 10.04.2021 19:26
жителей Рублевки почувствовали санкционные неудобства и завыли о справедливости?
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