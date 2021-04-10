Справедливость в глазах разнооценивающих ее сторон. Начало нового политического года.
|
|
|
Кто владеет информацией,
владеет миром
|
|
Сергей Резник: Запрос на справедливость
Справедливость в глазах разнооценивающих ее сторон. Начало нового политического года.
Всего комментариев к статье: 1Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Написать комментарий
|
|
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
|
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
стоик7905 написал 10.04.2021 19:26