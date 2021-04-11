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Московский листок

Анатолий Баранов на "Московской трибуне"

Опубликовано 11.04.2021 в разделе комментариев 0

В ОНК Москвы больше некого просить о помощи

Совет Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК одобрила досрочное прекращение полномочий Марины Литвинович «вследствие неоднократного нарушения ею Кодекса этики».

5 марта ОНК Москвы проголосовала за то, чтобы начать процесс исключения Литвинович из организации якобы из-за разглашений данных следствия, которое велось в отношении Любови Соболь. За то, чтобы Общественная палата рассмотрела вопрос об исключении Литвинович из ОНК проголосовало более половины членов ОНК (22 человека). “Против” — семь человек. Трое воздержались.

Есть наказания, которые можно носить как орден.

Является ли исключение из ОНК наказанием для исключенного? Работа эта общественная, надо ездить не по курортам, а по местам лишения свободы и общаться далеко не с самыми приятными людьми. Марина Литвинович будет больше времени уделять собственным детям, и только.

Так кого наказали?

Всех тех, кто оказался жертвой нашей пенитенциарной системы, и кому теперь даже пожаловаться некуда. Ну приедет к тебе какая-нибудь Бутина, расскажет, что сидишь ты в условиях получше, чем в какой-нибудь гостинице... Ну, в общем, вы поняли.

В стране, где омбудсмен - генерал полиции, можно всё.

Нет, среди отставных полицейских чинов, из которых у нас в основном и формируется казенная правозащита, встречаются и порядочные люди. Но они, как бы это сказать помягче... молчаливые очень.

А Марина вот не молчала. За что и получила досрочное прекращение полномочий. Как говорится, "суду все ясно".

 

Деиндустриализация Москвы

В столице реорганизуют еще семь участков, где ранее находились промзоны, — в Грайворонове, Коровине, Зюзине, Кунцеве, Бескудникове, на Каширском Шоссе и в Теплом Стане. Градостроительно-земельная комиссия уже утвердила проекты решений о комплексном развитии территорий, общая площадь участков превысит 77 гектаров. На участках построят более 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

Еще 7 промышленных зон исчезнет. Промышленность в этих зонах уже давно ликвидирована. Жилые кварталы - без учета того, где все эти люди, что здесь поселятся, будут работать, чем будут зарабатывать на жизнь. Город нищих со средней зарплатой в полтора раза ниже финской пенсии.

Это в общем продолжается деиндустриализация, которая хуже декоммунизации - социализм можно восстановить, если есть на чём. Но без индустрии социализма не бывает, как не могло быть социализма во времена рабовладения или феодализма. Вот и у нас уклад куда-то туда скатывается... Не пролетарии, а обыватели.

Будущим археологам даже раскапывать будет нечего - на месте индустриальной культуры вырастают очаги примитивных поселений без социальной инфраструктуры, без очагов даже примитивного производства, без следов культуры - чисто "человейники" по определению Зиновьева.

Завезут жратву - будут жрать. Не завезут - станут голодать, подыхать с голодухи, жрать друг друга...

1,5 миллиона квадратных метров - это на 100 тысяч оглоедов. Обещают там 18 тысяч рабочих мест, надо понимать, по обслуживанию этого человейника. Рабочие муравьи. А остальные 80 тысяч кто? Трутни?

 

Погорельцы Говнярки так и сидят без жилья уже 4 года

Мы будем касаться и проблем других крупных городов – вот, к примеру, Ростов-на-Дону, огромный мегаполис с крупнейшей после Москвы городской агломерацией и тоже столица – Юга России, то есть Южного федерального округа.

Напоминаем, пожар, уничтоживший несколько жилых кварталов в историческом центре, в районе, носившем романтическое название Говнярка, произошёл в Ростове 21 августа 2017 года. Носившем, потому что Говнярки нет больше, вся погорела.

Перед пожаром людям предлагали продать жильё за гроши. В день пожара люди видели поджигателей. Пожарные по какой-то странной причине не ехали два часа. В качестве официальной версии происшедшего изначально был назван. Однако следствие быстро перешло с версии поджога на версию несчастного случая. Ну, да, действительно, случай, когда место на котором стоит твой дом, потребовалось большим дядям под застройку, сложно назвать счастливым.

В декабре 2020 г. появилась надежда на то, что проблема несчастных, наконец, решится. Это случилось после того, как письмо одного из них, 11-летнего школьника Димы, к президенту России получило широкий общественный резонанс. Погорельцев начали вызывать в администрацию и обещать перевести им компенсацию на покупку нового жилья. На тот момент с мегапожара не прошло и четырёх лет. Свершилось.

Но увы. Точно также, как дома на Театральном спуске исчезли в вихре огня и пламени, так и разговоры о компенсации постепенно стихли, затерялись и исчезли в бездонных глубинах чиновничьих кабинетов и коридоров. Более того, даже чиновник, непосредственно работавший с погорельцами, больше там не работает. И спрашивай у кого хочешь. А в Ростове уже начали действовать публичные слушания о строительстве на месте пожарища новой автодороги.

Около половины пострадавших не получили ни компенсации, ни нового жилья до сих пор. В качестве причины высказывалась извечная для жилищных чиновников отмазка: у вас ещё есть собственность. За оную собственность сходила и бытовка на садовом участке, и комната с печным отоплением (одна на всю семью). Наверное, будь у кого-то из погорельцев собачья конура, с точки зрения чиновников, тоже сошла бы за жильё.

Московский международный кинофестиваль состоится под капельницей

Вчерашняя пресс-конференция оргкомитета Московского Международного Кинофестиваля как нельзя точнее отражала общую фестивальную ситуацию: из четырёх её спикеров двое присутствовали очно, один   -   онлайн из Греции, где он заперт на карантине уже который месяц, и один, Кирилл Эмильевич Разлогов    -   онлайн с больничной койки, из-под капельницы.

И тем не менее, Москва одна из немногих столиц мира, которая таки проведёт свой главный кинофестиваль и один из лучших международных кинофорумов очно, живьём!

Причем не только по мужеству и трудолюбию организаторов, но и по содержательному наполнению.

 -   Нас ждёт интереснейшая программа, - сообщает Дарья Митина. - Очень рекомендую москвичам и гостям столицы провести конец апреля в залах ММКФ.  Программа уникальная, потому что до Москвы доберутся такие кинематографические школы, о которых вы вообще никогда не слышали. Беспрецедентно интересный конкурс (конкурс обычно всегда тусклее внеконкурсных программ, но этот год    -    особенный, предвижу жестокую борьбу за главный приз).

5. Изнасиловал двух мальчиков и попался в тот же день

Москвича задержали по подозрению в изнасиловании двух мальчиков в заброшенном здании в Южном Бутове, неизвестный мужчина, предложив двум несовершеннолетним помочь донести пакеты до дома, уговорил их пройти в заброшенное здание на Старонародной улице в Москве. Там все и случилось, мальчикам 13 и 14 лет.

Подозреваемого, 48-летнего уроженца Москвы, задержали в тот же день.

По существу, оказывается. Опасно быть «тимуровцем» - поможешь пожилому мужчине донести пару пакетов (а мальчикам 48 летний педофил точно кажется стариком), и тут выяснится, что он еще очень даже бодрый извращенец.

Вопрос, конечно, к правоохранительным органам, представителей которых так много на улицах во время массовых акций протеста, и которых днем с огнем не докричишься в обычный день.

У нас вообще профилактика правонарушений существует? Ведь не может быть, чтоб в 48 лет мужика впервые в жизни «бес попутал». Наверняка были и другие эпизоды, раз он такой бодрый, что сразу двоих. И наверняка или задерживался. Или привлекался, или как минимум подозревался. И что? Ходит себе по улицам, детей насилует…

Муниципальных депутатов выслеживают и задерживают не хуже, чем какого Усаму бин Ладена, а вот на настоящих преступников, маньяков-извращенцев сил уже не остается…

Ситуация с коронавирусом в Москве совсем не радостная

Коронавирус на 7 апреля в Москве обнаружили у 1039775 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 1585. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 51 и составляет 17027.

В течение последних дней заболеваемость в столице очевидным образом растет, но власти убеждают нас, что все в относительном порядке. И скоро эпидемия как-нибудь закончится.  

Верить или не верить? Каждый, конечно, решает сам.

Единственным реальным средством от эпидемии сегодня является вакцинация, как к ней не относись. Специфического лечения нет. Сегодня по числу вакцинированных Россия на 10-м месте в мире, при том, что вакцину у нас изобрели раньше всех.

Привито 12 миллионов человек. Если на душу населения, то это в 10 раз меньше, чем в США и в 3 раза меньше, чем в Китае.

На чем базируется оптимизм властей в части окончания эпидемии – загадка.



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