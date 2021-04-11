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Московский листок

Глава администрации не знает. Начальство и полиция скрывается

Опубликовано 11.04.2021 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Глава администрации не знает. Начальство и полиция скрывается

9 апреля прошёл сход жителей ст. Игоревская. Причина всё та же, о которой мы уже многократно писали, заказное банкротство ООО «Игоревский завод древесностружечных плит» (Русский ламинат), организованное ООО «Кроношпан ГМХ». Поддержать жителей приехали представители коммунистических организаций («Рабочий контроль», «Рабочий компас», ОКП), депутаты областной думы Смоленской области от фракции КПРФ — А.Б. Шапошников и О.В. Копыл.

Освятить сход своим присутствием соизволила и глава местной администрации — Анисимова Наталья Михайловна. Но она много говорила о программе обеспечения чистоты воды, о чём её как раз никто не спрашивал. О ситуации, связанной с банкротством, говорила мало и, мягко говоря, странно. На большинство вопросов отвечала, что у неё нет информации. Много говорила о программе общественных работ. На вопрос, что будет, когда деньги на общественные работы закончатся, также не ответила. И на вопрос, что произойдёт, если завод не будет пущен во вразумительный срок, ответ тоже не дала.

Не прозвучал ответ и на вопрос, что делать тем, кого на Кроношпан не пригласят. Однако госпожа Анисимова была категорически не согласна с мнением Территориального органа самоуправления ст. Игоревская (избран во время прошлого схода 27 марта), что из-за банкротства создалась чрезвычайная ситуация. Как она соизволила заявить, лица, остро нуждающиеся в социальной помощи, в администрацию ни разу не обращались. Засим госпожа поселкового значения и покинула сход.

Ну, а участники схода двинулись на завод. Во-первых, в прошлый раз, вопреки требованиям трудового законодательства, охрана отказалась пропускать на завод председателя профсоюзной организации. Во-вторых, у собравшихся были вопросы к Кроношпану о своём будущем.

Отметим, что охрана опять отказалась пропускать председателя профсоюза. Все вопросы она переадресовывала к конкурсному управляющему – контакты висят на стене. Но телефона конкурсного управляющего на стене не висело. Только почтовый адрес. К охране обратились депутаты. На поведение охраны это не повлияло. Депутаты вызвали полицию, но полиция не спешила.

Тем временем охрана потребовала от людей и вовсе покинуть проходную и выйти на улицу. Отметим, что люди не стояли на закрытой территории завода, люди стояли на проходной перед турникетами, но даже это показалось охране чрезмерным. Люди вышли, обсудили ситуацию данного крайнего неуважения и решили войти снова. Охранники грудью встали на пути. Не помогло. Люди вошли.

Периодически они скандировали: «Просим выйти начальство!» и «Просим выйти кого-нибудь умного!» Но кроношпановское начальство не выходило. То ли оно считало разговоры с людьми ниже своего достоинства, то ли ему нечего было сказать. В любом случае, можно было твёрдо понять, что перспективы, сулимые Кроношпаном, достаточно безрадостны.

Примерно через час, после многочисленных звонков (и депутатов и других протестующих), появилась полиция. Прибывшая на вызов правоохранительница при всех взяла у председателя первички профсоюза Сергея Нестеренко показания по поводу его избиения охранником (имело место 29 марта 2021 года за то, что Сергей имел «наглость» показаться в одиночку рядом с территорией завода) и по поводу отказа охраны пропускать Сергея на завод. Затем правоохранительница пообщалась с охраной (на этот раз кулуарно). А затем, даже не объяснив присутствующим (в том числе и вызывавшим её), насколько законно не пускать главу первички на завод, села в машину. Собравшиеся попытались машину остановить, но правоохранительница уехала, пользуясь хитростью и манёвром.

Протестующие разошлись готовить новые мероприятия в защиту завода и посёлка. На самом деле им просто хотелось бы жить спокойно, но объективно существующая экономическая реальность не оставляет им другого выбора.

Напоминаем. Жители ведут борьбу против заказного банкротства ООО «Игоревский завод древесностружечных плит» («Русский ламинат»), градообразующего предприятия, дававшего работу и неплохую по провинциальным меркам зарплату для более 600 взрослых жителей села. Программы общественных работ, трудоустройство максимум 100 человек вместо 600, и на зарплату 10 тысяч (вместо бывших на Ламинате 30-40), мягко говоря, не снимают социальную напряжённость полностью. Другие анонсированный местной властью программы трудоустройства типа создания швейного цеха (на 18 человек) вообще не заработали.

«Кроношпан», осуществивший рейдерский захват площадки, готов трудоустроить только небольшую часть из работавших на Русском ламинате (по имеющейся в посёлке информации около 40 человек). Впрочем, насколько известно местным жителям, некоторые получили на Кроношпане вполне приличное трудоустройство. К примеру, дочь главы администрации принята в отдел кадров. Так что вопреки тому, что глава администрации говорила на сходе, информация о происходящем у неё есть, только, скорее всего, не очень радостная для жителей.

Также Кроношпан применяет достаточно странные технологические решения, к примеру, планируется отказаться от функционирования котельной, и запустить обогрев цеха горячим воздухом из-под пресса. Стоит отметить, что данный воздух содержит формальдегид (не самое полезное для здоровья человека вещество). Раньше он шёл не на обогрев цеха, а в очистные сооружения.

Всё это и заставило жителей объединиться, создать первичку профсоюза (входит в Союз профсоюзов России), учредить организацию местного самоуправления, ну и, естественно, начать борьбу за выживание поселка.

Коммунисты (Рабочий контроль, Рабочий компас, РКРП, ОКП, КПРФ) оказывают им помощь и поддержку в данной борьбе.



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