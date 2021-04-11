К 60-летию полета Гагарина

Из сообщения ТАСС, 12 апреля 1961 года (с сокращением):

«12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту.

Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника «Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор ГАГАРИН Юрий Алексеевич.

…По предварительным данным, период обращения корабля-спутника вокруг Земли составляет 89,1 минуты; минимальное удаление от поверхности Земли (в перигее) равно 175 километрам, а максимальное расстояние (в апогее) составляет 302 километра; угол наклона плоскости орбиты к экватору - 65 градусов 4 минуты.

…С космонавтом товарищем Гагариным установлена и поддерживается двустороняя радиосвязь. Частоты бортовых коротковолновых передатчиков составляют 9,019 мегагерца и 20,006 мегагерца, а в диапазоне ультракоротких волн 143,625 мегагерца. С помощью радиотелеметрической и телевизионной систем производится наблюдение за состоянием космонавта в полете.

…Полет корабля-спутника «Восток» с пилотом-космонавтом товарищем Гагариным на орбите продолжается.

9 ч. 52 м. По полученным данным с борта космического корабля «Восток», в 9 часов 52 минуты по московскому времени пилот-космонавт майор Гагарин, находясь над Южной Америкой, передал: "Полет проходит нормально, чувствую себя хорошо".

…10 ч. 15 м. В 10 часов 15 минут по московскому времени пилот-космонавт майор Гагарин, пролетая над Африкой, передал с борта космического корабля «Восток»: «Полет протекает нормально, состояние невесомости переношу хорошо».

10 ч. 25 м. В 10 часов 25 минут московского времени, после облета земного шара в соответствии с заданной программой, была включена тормозная двигательная установка и космический корабль-спутник с пилотом-космонавтом майором Гагариным начал снижаться с орбиты для приземления в заданном районе Советского Союза».

Если не возражаете, то давайте в преддверие этого юбилея поговорим об афере американцев с их как бы высадкой их на Луну. А почему нет? Ведь с советскими достижениями космонавтики всё ясно – что тут нового откроешь?

Но начав разговор о Лунной афере США, я хочу задеть только вопрос, который остальные скептики редко трогают ввиду его специфичности, – в обсуждении этого вопроса предпочтителен химик, а химик по образованию и опыту работы среди отечественных скептиков только я. Это вопрос о результатах полёта на Луну, ведь американцы зачем-то туда летали, не так ли?

Зачем?

Современным людям с их уровнем культуры это очень трудно объяснить, поскольку чем глупее сторонник аферы, тем он больше уверен в том, что американцы летали на Луну, чтобы там сфотографироваться, побегать, попрыгать, подрифтовать на смешной тележке, поскольку, понятное дело, на Земле нет места, где бы американцы могли этим заняться.

Как вот объяснить современной молодёжи, что это не так?

Скажем, есть земной аналог высадки на Луну – экспедиции на Антарктиду. Но разве туда посылают полярников для селфи, смешных прыжков, ужимок или дрифта на каких-нибудь снегоходах? Современные умники, верящие в лунную аферу, безусловно согласятся, что посылают для этого!

И вот как им объяснить, что как-то никому в голову не может прийти посылать людей в экспедицию для такой ерунды. Художественное кино в Голливуде снять – да! А в серьёзном и опасном деле – ни в коем случае!

Полярники изучают этот континент и делают открытия, к примеру, не так давно на большой глубине подо льдом открыли озеро, а в нём новые формы жизни. Вот и вопрос, а какие открытия сделали американцы, которые якобы побывали на Луне?

В 1982 году, через 10 лет после полного окончания лунной программы и уже безусловного осознания американцами того, что они от этих полётов получили, вышла в свет прекрасно иллюстрированная книга «Space Technology» (Космическая техника) коллектива американских, советских и других авторов. Главу «Человек на Луне» для этой книги написал американец Р. Льюис.

В своих книгах раздел из этой главы «Некоторые итоги» я даю полностью, чтобы никто не думал, что я скрыл какие-либо из выдающихся американских достижений, а сейчас пару примеров «открытий», сделанных американцами в ходе их «полётов», и которыми они к 1982 году гордились.

Итак: «Экспедиция на корабле «Аполлон-17» была последней экспедицией на Луну. За время шести посещений Луны было собрано 384,2 кг образцов породы и грунта. В процессе выполнения программы исследований был сделан ряд открытий, но наиболее важным являются следующие два. Во-первых, было установлено, что Луна стерильна, на ней не обнаружено никаких форм жизни. После полета корабля «Аполлон-14» ранее введенный трехнедельный карантин для экипажа был отменен».

«Вывод о том, что никакие формы жизни никогда не существовали на Луне, подтверждается полным отсутствием здесь воды, во всяком случае, на лунной поверхности или вблизи нее».

Удивительное открытие! В «Малой советской энциклопедии» за 1931 г. (ничего более раннего не нашел) утверждается: «Луна лишена атмосферы и воды, а, следовательно, и жизни». Для этого «важного» открытия нужно было на Луну людей посылать?! И главное, а что именно астронавты сделали, чтобы это открытие сделать? Карантин прошли, подопытными мышами работали?

«Во-вторых, было установлено, что Луна, подобно Земле, прошла через ряд периодов внутреннего разогрева. Она имеет поверхностный слой — кору, достаточно толстую по сравнению с радиусом Луны, мантию и ядро, состоящее, по мнению некоторых исследователей, из сульфида железа».

А что именно сделали для этого вывода астронавты? Ведь в их пробах грунта (как и в советских) сера отсутствует начисто! Как американцы определили, что ядро состоит из сульфида железа?

Но спустя 30 лет американцы начали посылать на Луну автоматические станции, чтобы все же выяснить то, что, якобы, уже «открыли» их астронавты. Вот цитаты из статьи «На Луне фонтанировал горячий гейзер»:

«Восемнадцать месяцев работал на лунной орбите американский космический аппарат «Лунар Проспектор». 31 июля минувшего года у него кончилось топливо, и специалисты ждут падение аппарата на поверхность Луны.

На протяжении всей своей миссии этот аппарат весом 295 кг и размером чуть больше домашней стиральной машины постоянно озадачивал ученых удивительными открытиями. Впервые в начале 1998 г. «Лунар Проспектор» ошеломил научную общественность обнаружением в затененных районах у лунных полюсов огромного количества льда!

При вращении вокруг нашего естественного спутника аппарат испытывал незначительные изменения своей скорости. Расчеты по этим показателям выявили наличие у Луны ядра. В предположении о том, что оно, как и на Земле, в основном состоит из железа, специалисты рассчитали его размеры. По их мнению, радиус лунного ядра должен составлять от 220 до 450 км (радиус Луны равен 1738 км).

Магнометры «Лунара Проспектора» зафиксировали слабое магнитное поле у нашего естественного спутника. Поэтому полю уточнили размеры ядра. Радиус его оказался равным 300-425 км. При таких размерах масса ядра должна составлять около 2% от массы Луны. Подчеркнем, что на ядро Земли с радиусом около 3400 км приходится целая треть массы планеты.

…В свое время произвело сенсацию сообщение о том, что 7 марта 1971 г. на Луне в районе оконечности Океана Бурь в течение четырнадцати (!) часов действовал горячий гейзер! Пары воды распространились на площади около 260 кв. км».

Итак, «доставив на Луну» в сумме 110 тонн «аполлонов» и 12 астронавтов, доблестные американцы «выяснили», что ядро Луны имеет радиус 1738-1000=738 км. А автоматическая станция, массой в 295 кг, всего лишь подлетев к Луне, выяснила, что радиус ядра Луны равен от 300 до 425 километров - в два раза меньше! В сумме 110 тонн «аполлонов» и 12 астронавтов выяснили, что воды на Луне нет, а посланная Луне «стиральная машинка», выяснила, что её там полно.

Так чем отличаются итоги высадки американцев на Луну от пустой болтовни?

А как же с «384,2 кг образцов породы и грунта», якобы, привезенных с Луны? - спросите вы.

Ну, ладно, давайте о смешном. Не буду трогать данные в моих книгах собственные исследования того, что с этим грунтом творилось и творится, просто один момент: лет 15 назад ко мне в газету пришёл читатель «Дуэли», тогда аспирант, и рассказал, что запросил для собственных диссертационных исследований лунный грунт из Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН). Именно в этом учреждении хранятся образцы советского и американского лунного грунта. И ГЕОХИ РАН в ответ на его просьбу охотно предложил ему советский грунт без проблем и ограничений, и даже для разрушающих исследований (ведь эти образцы для этого и были доставлены с Луны). А в получении американского грунта ГЕОХИ РАН отказал!

Кроме того, и без меня исследователи занялись американским «лунным грунтом» и выявили массу подробностей, к примеру https://cont.ws/@nikkuro/173692.

Дело в том, что, получив 325 грамм лунного грунта, доставленного «Лунами-16, 20 и 24», советские исследователи вскоре обнаружили чёткий «паспорт» минералов с Луны - плёнку чистого (не окисленного) железа толщиной в 20 ангстрем на поверхности кусочков доставленного с поверхности Луны лунного грунта.

Космонавт Береговой даёт такие подробности:

«Чистое железо в лунном грунте обнаружили сразу. Оно покрывает тончайшей (в одну десятую микрона!) пленкой большую часть его поверхности. Ученые предположили, что стоит этому самому лунному железу оказаться в земных условиях, то оно тут же окислится. Сомнений, в общем-то, не было, но решили убедиться на опыте: извлекли кусочек реголита из камеры, где он хранился в «космической среде», и оставили на воздухе. Прошла неделя, другая, месяц, потом почти четыре месяца, а приборы неизменно отмечали, что лунный металл не окисляется, не сгорает.

«Не может быть, - сказал академик А. Виноградов, когда ему сообщили об этом сюрпризе. – Проверьте еще раз и найдите свою ошибку. Это же элементарно: железо, да еще в такой степени измельченное должно неизбежно сгорать». Эксперименты повторяли снова и снова. И с той же настойчивостью лунный грунт «сигналил» о наличии чистого, неокисленного металла».

Да, что Виноградов? Надо понять, как от этого известия охренели американцы!

Отец-основатель американской лунной геохимии профессор Джери Вассербург, узнав об этой плёнке, был безапелляционен: «Все это, конечно, интересно, но этого не может быть!», - и пояснил: «Мы, американцы, когда получили лунный грунт, раздали его в пятьдесят лучших лабораторий мира, и эти лаборатории проводили всевозможные эксперименты с ним, но явления, о котором вы говорите, они не обнаружили».

Ну, так это же был «лунный» грунт не с Луны, а из Голливуда!

И вот после этого можно и понять, почему американцы не раздают привезенный грунт «для всего человечества». А одно время из США даже шли сведения, что весь этот грунт, дескать, разворовали злоумышленники, да и он рассыпался в порошок.

Джеймс Доусон, специалист-геохимик главной лаборатории по приемке и изучению лунных образцов НАСА в период 1969-1975 годов, написал:

«Самая большая проблема была еще и в том, что все предъявленное ничем не отличалось от камней на заднем дворе. Единственная разница была в том, что в лунных образцах было меньше воды, но выглядели они точно так же, как те камни, которые мы собирали по всему миру. Для большого количества ученых это было большим разочарование».

А в СССР в 1980 году под номером 219 было зарегистрировано открытие «Свойство неокисленности ультрадисперсных форм простых веществ (в частности железа, титана, кремния), находящихся на поверхности космических тел». Авторство открытия, понятное дело, взял себе А.П. Виноградов (тот самый, который не только сам ничего не нашёл, но ещё и кричал, что этого не может быть), а также В.П. Барсуков, B.C. Урусов и А.В. Иванов. И в описании открытия сказано об обнаружении «фазы неокисляемого металлического железа на частицах лунного реголита». Понимаете, написано «на частицах», а не на «железосодержащих частицах», то есть железа в составе самой частицы реголита может и не быть, а плёнка железа есть.

Что тут ещё, надо сказать. К 1980 году в СССР было зарегистрировано почти миллион изобретений, и всего 219 открытий. Это говорит о чрезвычайной придирчивости регистрирующего органа (ВНИИГПЭ) с точки зрения приоритета открытия. И если бы, якобы, получивши гораздо раньше лунный грунт американцы, хоть словом о такой плёнке заикнулись, то через 10 лет открытие за № 219 в 1980 году просто не зарегистрировали бы. Но открытие зарегистрировали без каких-либо претензий американцев на приоритет. Вот вам и косвенное подтверждение «визитной карточки» настоящего лунного грунта.

И как бы проанализировав 382 кг, как бы лунных пород, американцы нашли в них 4 новых минерала. Вот, что по этому поводу сообщает В. Насенник: «Якобы в американском лунном грунте впервые были открыты 4 новых минерала - армолколит, транквиллитит, пироксферроит и иттробетафит. Только вот такой нюанс - все они в изобилии были найдены на Земле, причём, пироксферроит и иттробетафит - ещё до 1969 года».

Но уже в нашем веке появились специальные электронные микроскопы, позволявшие анализировать мельчайшие частички минералов, и в России продолжили заниматься исследованием образцов лунного грунта, доставленных с Луны СССР. И вот данные из крайне интересного автореферата докторской диссертации А.В. Мохова http://www.igem.ru/aspirantura/autorefs/mokhov.pdf, который в ходе таких исследований установил, что в образцах лунного грунта, доставленного «Лунами-16, 20 и 24», содержится не 4, а тридцать(!) новых для Луны минералов, известных на Земле, но, главное, ещё и 23 минерала, которые до сих пор не обнаружены на Земле! Как пишет сам Мохов: «было обнаружено двадцать три ранее неизвестные в природе …минеральных фаз».

Итак, глобальные «открытия» американцев от их «высадки на Луну» опровергнуты через 30 лет их же автоматической станцией, а в 380 килограммах камней, найденных на «заднем дворе кинорежиссёра Кубрика», обнаружено аж 4 присутствующих на Земле минерала.

А анализ 325 грамм реального лунного грунта, доставленных советскими «лунами», позволил сделать глобальное открытие о свойстве космических материалов, плюс отрыл 23 минерала, неизвестных на Земле.

И 12 апреля – это не день неизвестно какой космонавтики – это день СОВЕТСКОЙ космонавтики.

P.S. Несколько недель назад к одной из моих статей комментатор Гост дал вот такую тираду – злорадную. Злорадствовать - это не хорошо. Но, на мой взгляд, лучше и не позлорадствуешь.

«Моя жизнь не кончилась. Я живу интересной и полной жизнью, борюсь за свою Родину, за СССР. Просто я один советский остался.

А рашкосранцы дохнут. Статистика это неопровержимо показывает. Так чего мне страдать? Судьба подарила мне увидеть своими глазами, как дохнут предатели моей Великой Родины.

Я не страдаю, а напоминаю вам, рашкосранцам, какую вы совершили глупость в 1991 году. Я напоминаю вам, рашкосранцам, что до 1991 года вы имели и будущее, и детей, и имущество. А сейчас вы дохнете нищими и презренными бомжами.

Я это напоминаю специально, чтобы вы еще больше мучились, подыхая, и каждый миг сожалели о своем глупом и мерзком предательстве.

Мне все даром в СССР давалось, завидуй, рашкосрань.

Я не просто бесплатно учился в школе, я после 9 класса с 60 рублями в кармане поехал на Азовское море отдыхать, а оттуда в Севастополь, день военно-морского флота праздновать.

А ещё я бесплатно занимался в судомодельном и авиамодельном кружках. В моем полном распоряжении были сверлильные и токарные станки, буковый шпон, бальса, любые материалы и инструменты, опытные наставники, а мне всего было от 12 до 15 лет. Мои родители не только ни копейки не платили за это, но и не знали часто, чем я занимаюсь. Это все мне дало советское общество, всё мне дал советский народ. Я с детства имел в полном распоряжении целые мастерские, лаборатории, библиотеки, и ни за что никогда не платил. Я мог делать все, что хотел, как бог. Не имея никакого имущества, кроме одежды, я с детства имел всё!

В студенчестве я не только не платил за учёбу, а наоборот, мне платили, причем моя советская стипендия в 55 рублей, была больше, чем сейчас рашкосранская зарплата.

В студенчестве я занимался в дельтаклубе, проектировали и строили дельтапланы и мотодельтапланы. Ни копейки не платили, а имели и помещение, и станки, и дюраль, и лавсан с дакроном, и моторы. За все платила советская власть. А мы только пользовались.

Ходил я и в клуб подводного плавания. Опять так же, и акваланги и бассейны и компрессора давала нам советская власть, советское общество, всё задаром. Мы только скидывались на проезд к морю и пожрать, да и то старались за общественный счет оплатить по возможности.

А в студенческом СКБ «Искра» проектировали и строили космические студенческие спутники. Я занимался расчетом двигателей ориентации на принципе возгонки. Прорабатывали и электроракетные двигатели ориентации. А в общаге клеили байдарку из стеклоткани.

А еще у нас были СКБ по легким самолетам, перед третьим факультетом стоял построенный студентами экраноплан, было КБ по подводным аппаратам. На Байкале погружались, рыбок изучали вместе с такими же беззаботными с биофака МГУ.

У меня никакого имущества не было, а владел и распоряжался я такими ресурсами, какие рашкосранцам и присниться не могут. За мной стояло полмира, все социалистическое содружество стран.

Вот это была мощь!

А рашка-парашка пусть дохнет дальше. Ничего другого рашкосрань и не заслуживает».