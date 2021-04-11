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Московский листок

Блеск орденов в нынешней России

Опубликовано 11.04.2021 автором Альберт Сперанский в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Блеск орденов в нынешней России

У нас исчезли настоящие национальные герои. Вот Стаханов добыл за смену фантастическую массу угля. Герой. О нем говорили, писали, брали с него пример. В молодости я тоже немного отличился, стал одним из первых ударников коммунистического труда в Астраханской области. Отлично работал, занимался спортом, выигрывал соревнования. Меня призвали служить в ЦСКА.  И  вот, сообщает мне  из Астрахани  мама: «В областном краеведческом музее висит твой  портрет, как одного из первых ударников коммунистического труда в области. Вот так рождались передовики на уровне предприятия, дальше область, страна. Было на кого равняться. Награждение же орденами, медалями входило  в компетенцию Президиума Верховного Совета нашей страны

Я долгое  время работал на заводе, одновременно писал  статьи  для  газет и журналов. Многие из них были о людях, которые, действительно, были героями. Творили настоящие подвиги в мирной жизни. Придумывали новаторские подходы в своей работе, повышали производительность труда. Был у меня  очерк о летчиках полярниках, которые стали Героями Советского Союза. Они совершили настоящий подвиг. В конце концов, я ушел на работу в журнал, пришел на завод за какими-то документами, а на доске почета напротив заводоуправления мой портрет, оказывается, учли, что я кое - что предложил новаторское в своей работе.

Теперь раздает награды сам  президент Владимир Путин, в основном своим друзьям. Вот наградили орденом, якобы за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд,  25 летнего  Ивана Сечина, сына Игоря Сечина. Не обошли с наградами, и также за многолетнюю добросовестную работу,    26-летнего Андрея Патрушева, сына главы Совета безопасности России Николая Патрушева. У этих молодых людей видно трудовой стаж засчитывался год за три. Получил заодно орден и  брат Патрушева Виктор.

Сейчас президент Путин сделал  Героем Труда Российской Федерации за строительство Крымского моста своего друга Аркадия Ротенберга. У этого строителя есть уже  несколько орденов за подобные подвиги. 

Один из строителей этого моста, житель Челябинской области Вячеслав Абдуллин,  можно сказать, сбежал с этой стройки. У него совсем не было денег на билет домой, шел пешком, свыше  600 километров, кое-где его подхватывали попутки. По дороге он три дня питался тем, что мог найти в лесу или на полях. На главной российской стройке за месяц тяжелой работы ему заплатили всего три тысячи. Заставить людей работать почти бесплатно, действительно яркий подвиг.

Как говорит Абдуллин: "Я ушел, потому что работать там не было смысла,  обыкновенное кидалово на деньги. Как в рабстве находишься, даже если тебе ждать полчаса, пока привезут стройматериал,  и будешь просто стоять  в ожидании – тебя уволят. Присядешь – тебя уволят. Ты должен что-­то делать, хоть доски туда-­сюда перекладывать, хоть камни кидай туда-­сюда. Ни воды, ничего там нет. Воду если привезут – это нормально будет, не привезли –  попить даже негде".

Вячеслав поехал на стройку в надежде подзаработать. В Златоусте у него трое детей и жена. Живет семья в маленькой комнате, куда их временно пустили знакомые. Своего дома Абдуллины лишились еще прошлой осенью: он сгорел. Семья стоит в очереди на временное и постоянное жилье. В одном списке они пятые, во втором – 1144­. Но уже в конце августа им нужно съехать из комнаты, так как ее сдали студентам.

В семье Ротенбергов, есть ещё ордена. В ноябре прошлого года Путин наградил брата  Бориса Ротенберга орденом Александра Невского, за достижения в области спорта. Борис  —  вице-президент Федерации дзюдо. Он брат Аркадия, все трое — включая Путина — ходили в юношеский клуб дзюдо «Турбостроитель».

Нашлись ордена и для  жены Елены и дочери Ксении друга Путина Тимченко,  правда эти женщины уже  граждане  Финляндии. Они  удостоились этой чести, якобы, за укрепление сотрудничества с Россией.

Вот ещё один  Герой России, Сергей Чемезов, генеральный директор госкорпорации  «Ростех», они  с нашим президентом служили в Германии в 1980 году. Жена Чемезова тоже получила награду, орден, «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. 

Часто сейчас люди спрашивают: «Как и когда глава Чечни Кадыров получил Звезду Героя»? Он получил Героя, еще, не будучи главой родного региона. Произошло это еще в декабре 2004 года,  Рамзан Кадыров занимал тогда пост вице-премьера Чечни и отвечал в республике за силовой блок. На тот момент Кадырову исполнилось только двадцать восемь лет. В наградных документах указано за какие действия  присвоено звание  Героя.   " За мужество, проявленное при исполнении служебного долга". Вот с женами у Кадырова сложности, их целых три. Какие ордена для них подбирать?

Вот такие нынешние герои нашей страны, стоит ли перечислять дальше эти списки награжденных.



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