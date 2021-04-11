Блеск орденов в нынешней России

У нас исчезли настоящие национальные герои. Вот Стаханов добыл за смену фантастическую массу угля. Герой. О нем говорили, писали, брали с него пример. В молодости я тоже немного отличился, стал одним из первых ударников коммунистического труда в Астраханской области. Отлично работал, занимался спортом, выигрывал соревнования. Меня призвали служить в ЦСКА. И вот, сообщает мне из Астрахани мама: «В областном краеведческом музее висит твой портрет, как одного из первых ударников коммунистического труда в области. Вот так рождались передовики на уровне предприятия, дальше область, страна. Было на кого равняться. Награждение же орденами, медалями входило в компетенцию Президиума Верховного Совета нашей страны

Я долгое время работал на заводе, одновременно писал статьи для газет и журналов. Многие из них были о людях, которые, действительно, были героями. Творили настоящие подвиги в мирной жизни. Придумывали новаторские подходы в своей работе, повышали производительность труда. Был у меня очерк о летчиках полярниках, которые стали Героями Советского Союза. Они совершили настоящий подвиг. В конце концов, я ушел на работу в журнал, пришел на завод за какими-то документами, а на доске почета напротив заводоуправления мой портрет, оказывается, учли, что я кое - что предложил новаторское в своей работе.

Теперь раздает награды сам президент Владимир Путин, в основном своим друзьям. Вот наградили орденом, якобы за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд, 25 летнего Ивана Сечина, сына Игоря Сечина. Не обошли с наградами, и также за многолетнюю добросовестную работу, 26-летнего Андрея Патрушева, сына главы Совета безопасности России Николая Патрушева. У этих молодых людей видно трудовой стаж засчитывался год за три. Получил заодно орден и брат Патрушева Виктор.

Сейчас президент Путин сделал Героем Труда Российской Федерации за строительство Крымского моста своего друга Аркадия Ротенберга. У этого строителя есть уже несколько орденов за подобные подвиги.

Один из строителей этого моста, житель Челябинской области Вячеслав Абдуллин, можно сказать, сбежал с этой стройки. У него совсем не было денег на билет домой, шел пешком, свыше 600 километров, кое-где его подхватывали попутки. По дороге он три дня питался тем, что мог найти в лесу или на полях. На главной российской стройке за месяц тяжелой работы ему заплатили всего три тысячи. Заставить людей работать почти бесплатно, действительно яркий подвиг.

Как говорит Абдуллин: "Я ушел, потому что работать там не было смысла, обыкновенное кидалово на деньги. Как в рабстве находишься, даже если тебе ждать полчаса, пока привезут стройматериал, и будешь просто стоять в ожидании – тебя уволят. Присядешь – тебя уволят. Ты должен что-­то делать, хоть доски туда-­сюда перекладывать, хоть камни кидай туда-­сюда. Ни воды, ничего там нет. Воду если привезут – это нормально будет, не привезли – попить даже негде".

Вячеслав поехал на стройку в надежде подзаработать. В Златоусте у него трое детей и жена. Живет семья в маленькой комнате, куда их временно пустили знакомые. Своего дома Абдуллины лишились еще прошлой осенью: он сгорел. Семья стоит в очереди на временное и постоянное жилье. В одном списке они пятые, во втором – 1144­. Но уже в конце августа им нужно съехать из комнаты, так как ее сдали студентам.

В семье Ротенбергов, есть ещё ордена. В ноябре прошлого года Путин наградил брата Бориса Ротенберга орденом Александра Невского, за достижения в области спорта. Борис — вице-президент Федерации дзюдо. Он брат Аркадия, все трое — включая Путина — ходили в юношеский клуб дзюдо «Турбостроитель».

Нашлись ордена и для жены Елены и дочери Ксении друга Путина Тимченко, правда эти женщины уже граждане Финляндии. Они удостоились этой чести, якобы, за укрепление сотрудничества с Россией.

Вот ещё один Герой России, Сергей Чемезов, генеральный директор госкорпорации «Ростех», они с нашим президентом служили в Германии в 1980 году. Жена Чемезова тоже получила награду, орден, «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

Часто сейчас люди спрашивают: «Как и когда глава Чечни Кадыров получил Звезду Героя»? Он получил Героя, еще, не будучи главой родного региона. Произошло это еще в декабре 2004 года, Рамзан Кадыров занимал тогда пост вице-премьера Чечни и отвечал в республике за силовой блок. На тот момент Кадырову исполнилось только двадцать восемь лет. В наградных документах указано за какие действия присвоено звание Героя. " За мужество, проявленное при исполнении служебного долга". Вот с женами у Кадырова сложности, их целых три. Какие ордена для них подбирать?

Вот такие нынешние герои нашей страны, стоит ли перечислять дальше эти списки награжденных.