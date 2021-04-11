Церковь регламентирует изгнание бесов

Комиссия по богословию Русской православной церкви подготовила документ, регламентирующий практику экзорцизма, сообщил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион.

"Практика экзорцизма существует не во всех поместных церквах. Документ содержит историю этой практики, восходящей к апостольским временам, и предложения по ее унификации и регламентации", - сказал митрополит.

Он пояснил, что документы, проекты которых готовятся в комиссиях Межсоборного присутствия, по окончании работы над ними в соответствующих комиссиях поступают в редакционную группу, после чего могут быть опубликованы в качестве проекта для внесения в них изменений и поправок. Такая же процедура, по словам иерарха, предусмотрена и для документа, посвященного практике "изгнания бесов".

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21-й век, через день будем отмечать 60 лет полета Гагарина. Космические аппараты снимают марсианские пейзажи в луны Юпитера, а в Троице-Сергиевой Лавре, официальным настоятелем которой является патриарх, еженедельно гоняют бесов. Отчитывают. Экзорцизмом занимаются.

Окропление святой водой имени "Юрий Гагарин"

А почему нет? Говорят, многие ученые - верующие. Но трудно представить, что утром человек работает на синхрофазатроне, а вечером гоняет бесов, и не выпивши...

Существование бога, равно и разных "сущностей", проще говоря бесов, вещь недоказуемая, а значит - допускаемая даже в научной дискуссии.

Но вот магический процесс "изгнания бесов", то есть чего-то недоказуемого и неощутимого при помощи говна и палок - это уже что-то из жизни человекообразных приматов.

Вроде бы попы нынче люди образованные, широких взглядов и даже иногда пьющие - и вот это вот камлание... И мы видим. что это закрепляется доктринально.

А как Баба Яга? Кощей Бессмертный? Змей Горыныч? Колобок? Ими тоже займется Комиссия по богословию РПЦ?

И как на это отреагируют экологи? Чать бесы - тоже твари божьи, часть экосистемы...

А.Б.