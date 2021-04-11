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Московский листок

Цифровые рубли как карточная система

Опубликовано 11.04.2021 автором Петр Милосердов в разделе комментариев 0

деньги труд
Цифровые рубли как карточная система

Итак, позавчера Центробанк России заявил, что до конца года появится прототип «цифрового рубля». О целях идеи зампред ЦБ высказался довольно-таки мутно:

- «готовых решений для прототипа цифрового рубля пока нет… по результатам тестирования мы поймем, какая дорожная карта будет реализовываться и в какие сроки» (Как же у нас полюбили «дорожные карты» - скоро план эвакуации при пожаре будет называться «дорожной картой действий»)

- «цифровой рубль будет универсальным платежным средством». (А обычный рубль что, не является?).

Впрочем, проскользнуло и кое-что интересное «…Например, регулятор допускает его использование для оплаты налогов…»

В общем, бесспорно лишь то, что «цифровой рубль» будет на блокчейн-платформе, то есть все транзакции с конкретной «купюрой» будут прозрачны и неаонимны.

Ниже выскажу свою версию о перспективах «цифрового рубля». Собственно, я уже излагал её два года назад в тексте «Паспорт Фейсбука».

Все помнят «проброс» Пескова о продуктовых карточках месячной давности? Ну вот то-то.

Цифровой рубль будет использоваться как электронный купон для приобретения по сниженной цене ряда товарных позиций конкретными малообеспеченными гражданами.

На примере, это будет работать так:

1. Часть соц.пособий выплачивается цифровыми рублями, потратить которые на водку или обналичить невозможно. На них можно купить еду, лекарства.

2. Далее, например, агрохолдинг «А» производит под миллион тонн курицы (самое народное мясо), которую с низкой наценкой _гарантированно_ купит государство, оплатив – частично рублями, частично – цифровыми рублями, позволив ими же платить себе налоги и проценты по кредитам в гос.банках. «Мегатонны» курицы с минимальной же наценкой (отсутствие рекламы, проч.) поступят в крупные сетевые магазины, расходы на дистрибуцию которым компенсируют теми же цифровыми рублями.

3. В итоге, малоимущие смогут купить за цифровые рубли (и только за них) курицу (в определённом разумном месячном лимите) несколько дешевле, чем сейчас. То же что и с курицей можно проделать – с сахаром, макаронами, крупами, подсолнечным маслом, порошковым «молоком», картошкой, отечественными лекарствами-дженериками и ещё рядом позиций. Главное условие – супер-мега-массовое производство этого товара 1-2-3 корпорациями и такой же массовый спрос на него.

Кто в выигрыше?

- Малообеспеченные: несколько больше калорий ежемесячно (в обмен на отсутствие выбора);

- Крупные производители: гарантированные контракты, уплата налогов «купонами»;

- Руководство страны: чуть меньше социальной напряженности, возможность тонкой (в т.ч. максимально адресной) настройки социальной помощи.

Кто в минусе?

- производители мелкие и средние

- отчасти то же государство, ввиду замены части налоговых поступление на цифровые рубли.

Грубая прикидка, основанная на структуре потребления малообеспеченных, показывает, что заменить на цифровые рубли можно как минимум каждый четвертый рубль в социальных выплатах. По состоянию на 2020-й год это порядка 45 млрд долл. Порядка 15% расходов бюджета, кстати. А в перспективе цифровыми рублями можно понемногу вводить безусловный базовый доход.

В целом, «цифровой рубль» как «электронная продуктовая карточка» позволит в текущих обстоятельствах сделать нищих чуть-чуть сытнее, при этом – почти не разгоняя инфляцию.

Оборотная сторона медали: законодательный отказ от рыночных механизмов, монополизм, непрозрачность решений – уже как «новая нормальность».



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