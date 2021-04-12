При тотальной нищете единства быть не может

В газете "Правда" № 35 за этот год появилась статья под заголовком "Армия и народ должны быть едины". Значит в настоящее время никакого единства нет. Далее устроители сообщают, что 3 апреля в Подмосковье состоялся XIII съезд Общероссийского общественного движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки". (ДПА) А кто из народа знает, что ранее прошло 12 съездов этого никому не известного движения и каковы результаты? И это движение возглавляет генерал - лейтенант в отставке В.Соболев. Естественно он выступил с докладом. Однако на этом шабаше не присутствовал главный коммунист России, хотя председатель и все участники явлчются членами КПРФ. Что бы это значило? Его списали или он сам понял, что это движение для пиара генерала.

Докладчик обратил внимание на обострение военно - политической обстановки в мире. Хотя народу на это наплевать. Но у военных так всегда начинались сходняки, а тем более при бандитски - воровском капитализме. "Учитывая агрессивную политику США логично предположить, что гибридная война пока не принесла запланированных результатов и может перерасти в настоящую войну. России к этому надо быть готовой"- глаголил генерал. Готова Россия к полномасштабной войне? Нет не готова. А почему? Надо было нашим руководителям хорошо учиться и в школе, и в вузах, и знать политику капитализма. Капитализм всегда воюет на этом и стоит его экономика. Кто не воюет, тот нищенствует и попадает под влияние сильного. Что и происходит сегодня на самом деле. Ельцин, а потом Путин с Медведевым ликвидировали экономику Советского Союза и попали под управление США и Международного валютного фонда. В реальном выражении сокращаются пенсии и зарплата рабочих из - за роста цен, тарифов и различных штрафов. Президент говорит о сокращении бедных, а они наоборот растут. Знает об этом президент? Если знает, то его надо отправить на пенсию, потому что не удаётся сократить нищету, которую они с Ельциным создали осознанно.

Докладчик информирует сидящих тем, что за последние 10 лет Россия опустилась с 56 - го на 68 - е место по производству валового внутреннего продукта на душу населения. Напомнил об оптимизации здравоохранения, что привело к его разрушению. Россия уже не один год занимает первое место в мире по убыли населения, а это отражается на безопасности страны. Некому будет защищать. При этом Россия оказалась среди мировых лидеров по числу долларовых миллиардеров. И армия наша далеко не самая сильная, как заявляют кремлёвские пропагандисты. По его мнению, власть делает всё, чтобы ещё больше осложнить ситуацию. Продолжается оптимизация заводов, даже тех, которые производят продукцию для армии. У меня возникает вопрос, а что делает министр обороны? Его не слышно и не видно, разве что на отдыхе с президентом в чахлом лесу, который и лесом то назвать язык не поворачивается. Не могли получше найти или уже китайцы всё вырезали и вывезли, чтобы изготовить из него полезные товары и продать хозяевам леса. А чем будем обороняться если заводы для армии закрываются? Или поднимем руки на милость победителей. Вы с президентом пожалуйста, но мы нет.

Генерал напоминает, что в 2020 году не выполнен государственный оборонный заказ по производству вооружения. Далее генерал вспоминает деятельность Сердюкова на посту министра. Народ уже забыл о нём, а президент нет. Назначил его большим начальников в Ростех, которая и занимается вооружением армии. Хотел объединить компании производящие военные самолёты, то есть часть уничтожить, но не успел вовремя его освободили от занимаемой должности. И даже в этом случае Шойгу не слышно. А вот генерал напомнив в своём докладе и считает, что создание Воздушно - космических сил послужило ликвидации Военно - воздушных сил. Сердюков прошёлся и по военной науки, однако действий по восстановлению не предвидится. Однако генерал отметил, что некоторые отделения успешно справляются с задачами, поставленными на XII съезде ДПА, но не все отделения выполнили установки предыдущего съезда. А кто знает какие установки сделал съезд?

Смею спросить, а какое отношение это сборище имеет к государственным проблемам? Вы зарегистрированы как юридическое лицо в государстве и у вас есть перед страной обязанности? Какой то дурдом нагнетает генерал.

Интересно закончил своё выступление докладчик. Он отметил важность сплочения всех левопатриотических сил вокруг КПРФ. Наша задача добиться чтобы состав депутатов в главном законодательном органе значительно изменился. Генерал В.Соболев, объясните, что значит сплотиться вокруг КПРФ? Окружить Зюганова и вас, и что дальше? Возможно вы ещё не знаете, что ваш сплатильщик имеет авторитет у народа не больше 3%. Значит и вы не блещите у народа. И где посмотреть все левопатриотические силы? Далее он говорит, что "наша задача добиться"... И все 27 лет говорит Зюганов на счёт добиться. Это его любимая фраза. Кроме болтовни они ничего не добились, разве что своего царского положения в материальном смысле.

Генерал В.Соболев давал клятву Союзу Советских Социалистических республик. Однако с 1990 года служил в армии предателей. Это потом, когда начался призыв в Российскую армию новобранцы присягали бандитски - воровскому капитализму, но вы то будучи взрослым перешли на сторону врага. И сейчас вы говорите о развале армии, военной науки, экономики и что дальше? Вы говорите, заканчивая выступление, "наша задача добиться". А каким путём? Народ даже не знает о вашем существовании. Из тысячи генералов СССР только один попытался вернуть Россию на социалистический путь развития и то был убит. Генерал, вам известно кто его убил? Конечно не жена и это ясно даже дураку. Расскажите хотя бы через газету. Вы представляете из этой толпы золотопогонников один отказался от награды из рук вора - Ельцина и вёл работу в войсках за прежнее Великое государство. А что вы делали в девяностые годы? Зарабатывали генеральские погоны от предателей Родины, а сейчас слегка поругиваете эту власть. Я бы с вами в разведку не пошёл.

Где вы были когда Армия победившая фашизм расстреливала Советскую власть? Смотрю на ваш послужной список и вижу что вы полностью согласны с расстрелом, насаждением бандитски - воровского капитализма. О Присяге на верность Советскому Союзу вы просто забыли и оказались предателем Родины и главное народа. А теперь Россию США и Запад смешали с дерьмом и вы в этом дерьме сюсюкаете о поддержке КПРФ. Неужели вы не понимаете, что Зюганов сознательно слил П.Грудинина. Он ведь знал, что нового кандидата на пост президента кремлёвские журналисты вывернут наизнанку. Надо было подготовить Грудинина переписать всё на родственников иди вернуть в страну. Да что я вам объясняю. Зюганов предал Россию и народ в 1996 году и продолжал поддерживать действующую власть, как и вы, только иногда поругиваете для пиара. Народ понял вас и не пойдёт за вас на выборы.