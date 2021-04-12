60 лет полету Гагарина, который мы потеряли

Первый полет человека в космос длился 108 минут. Ракета-носитель «Восток» с кораблем «Восток-1», на борту которого находился Гагарин, совершила оборот вокруг Земли и приземлился в Саратовской области.

Кстати, мог и не приземлиться - корабль сильно отклонился от расчетного курса.

Анекдот в тему. Гагарин звонит с того света: "Ну что, потомки, небось уже по Марсу ходите?.. С кем пленными меняетесь?.."

Этот день куда больше отмечают за границей, чем у нас. Гагарин-party и прочее. У нас разве что Рогозин в Твиттере. И что он в космос не полетел?

Гагарин вообще ничем, кажется, не руководил. И погиб в обычном тренировочном полете.

Нехорошо так говорить, но погиб хорошо, по-настоящему - молодым, ничем не замаранным. Герой погиб геройской смертью. А то сейчас сидел бы в Думе или Совете Федерации, как Терешкова, одобрял бы... Хотя Герман Степанович Титов, космонавт номер два, был депутатом от оппозиции, работал в комитете по промышленности и ничего особо не одобрял.

Даже не знаю, гордиться или стыдиться за себя нынешних?

А.Б.