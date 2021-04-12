А коммунисты продолжают возлагать цветочки

На что способны нынешние коммунисты Зюганова? Только на одиночные пикеты, над которыми чиновники просто посмеиваются и говорят, что наконец Зюганов нашёл способ как пиарить себя и фракцию в думе.

И вот поступает сообщение из Челябинска. "Серию одиночных пикетов провели коммунисты. Они вышли на улицы города из - за того, что в мэрии под надуманными предлогами отказывают КПРФ в проведении протестных акций". Ну какой чиновник будет давать разрешение на акции против себя? Геннадий Андреевич, вы в силу возраста уже никогда не поумнеете. Вы лично пойдёте на протестные акции против самого себя. Скоро люди выйдут с требованием вашего отстранения от руководства партии и отзыва из думы. Хватит пиарить себя и поддерживать действующую власть.

Ваш заместитель проводит очередное заседание Общероссийского штаба протестных действий. В чём выражаются протесты? Сперва он поблагодарил собравшихся за активное участи в проведении съезда Общероссийского общественного движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки". И каков итог этого сборища? Сплотиться вокруг КПРФ и победить на выборах в думу. Зачем победить? Чтобы вы до пенсии жировали на нищете народа? Вы ведь за 28 лет ничего не сделали для людей. Правительство меняет в десятый раз правила использования маткапитала. И вам и правительству нечем больше заняться.

Журналист и телеведущий А.Краудлв называет 1 - ое июля самым страшным днём. Именно в этот день ожидается повышение цены на жилищно - коммунальные услуги и задаёт вопрос, что происходит в стране? Почему в администрации президента не оказалось ни одного человека, который внятно объяснил бы всем ситуацию с ценами. Молчат депутаты в том числе и Зюганов - борец за права нищего населения, сенаторы, молчит Кремль. Жаль, что А.Караулов не знает ответа. А вы попробуйте попасть в эти конторы? Нужны миллионы долларов. Об этом говорил Жириновский и В.Соловьёв. В этих конторах нет не только нищих, а даже среднего класса. Там царствуют миллиарды.

В.Кашин на заседании докладывает штабистам, что 12 апреля по всей стране пройдут мероприятия в честь этой даты: круглые столы, а почему не квадратные? Встречи депутатов с избирателями, пикеты, возложения цветов. Но ведь Кашин руководит штабом протестных действий. И где эти протесты? Хотя бы намёкнули на протесты. Наоборот за столами будут говорить хорошие слова о развитии в Советском Союзе космонавтики, о первом полёте человека в космос. Но никто не скажет о нынешнем положении в космонавтике. Свою станцию коммунисты затопили. А сколько разворовано средств при строительство космодрома и других объектов. Появилась информация о том, что Рогозин отстранён, теперь командовать космонавтикой будет бывший спецчиновник. Они за 21 год много накомандовали, у народа последние штаны сваливаются, а у них появляются миллиарды и все за бугром. А мы не забываем цветочки возложить достижению Союза. В этом и заключается у коммунистов память о прошлой жизни.

Кашин продолжает протестовать. "В столице 12 апреля в 12 часов коммунисты, их сторонники, представители левопатриотических сил проведут возложение венков и цветов к Мавзолею В.Ленина, а также к захоронению Ю.Гагарина". Пойдут и другие мероприятия не имеющие никакого отношения к протестным акциям. Но самое интересное впереди. Оказывается 13 апреля КПРФ проведёт церемонию награждения памятными медалями космонавтов и байконуровцев. Какое юридическое значение имеют эти награды? Неужели космонавты примут эти побрякушки? Эти медали унизят космонавтов, которые получили награды от правительства. Всё это и есть протестное движение коммунистов и левопатриотических сил по выступлению Кашина.

Не забыл напомнить сотоварищам о 151 годовщине со дня рождения Ленина. В этот день 22 апреля состоится возложение цветов к Мавзолею вождя. По всей стране пройдут памятные акции, традиционные субботники, другие мероприятия. А 26 апреля с площади совхоза имени Ленина отправятся гуманитарный конвой в ДНР и ЛНР для ветеранов, защитников народных республик. Вот и вся протестная деятельность коммунистов Зюганова. Ничего сами не делают, даже гуманитарный караван собирает совхоз. Но вы - то с какого боку приклеиваетесь к этому конвою? Как же низко пали наши коммунисты. Порядочному человеку и близко подходить к этой шарашке стыдно. Дармоеды на шее у народа. 42 коммуниста фракции в думе хотя бы раз собрали конвой сами. Большинство из них сидят в думе с первого созыва и ваши карманы лопаются от купюр. Так закупите сами необходимое количество продуктов, лекарств, детских принадлежностей. Что вы как нищие грабите совхоз. Какое отношение он имеет к непризнанным республикам? У вас совесть есть? И Павел Николаевич вас терпит, думает, что вы поможете избраться в думу. К сожалению как скажут в Кремле Зюганову на счёт вас так он и сделает. И более того вы один в думе не воин. Зюганов уже давно под контролем Кремля и главное он этим доволен.

Газета "Правда" в каждом номере печатает снимки одиночных пикетов с различными требованиями. И вот сейчас несколько снимков с плакатами в защиту П.Грудинина и его совхоза. Вряд ли пикетчики Краснодарского края, Пскова и других отдалённых городов знают о существовании совхоза имени Ленина и его руководителя П.Грудинина. Я и мои земляки на эти снимки смотрим с отвращением и думаем, что Г.Зюганов покупает этих пикетчиков. Я бы с такими лозунгами не вышел, потому что они не решают проблему страны.

А вот статья Т.Офицеровой "Здравоохранение - это не "чёрная дыра". Депутат от КПРФ А.Куринный охарактеризовал проблемы медицины, которые стоят в стране надо решать незамедлительно. Однако такого анализа никто не высказал ранее. Спасибо Алексею. Страна действительно вымирает, а народ практически ничего не знает о том как протекает пандемия. Не знает о количестве смертей и не только и даже не столько от ковида. Основная потеря населения это сердечно - сосудистые заболевания именно от них ковид добивает больных. Если бы сосуды были исправны, то смертей от ковида было бы в разы меньше. Преступная недоработка правительства и лично президента. Есть лекарство НЕОКАРД, которое аптеки не берут, потому что после его применения народ не пойдёт в аптеки брать наркотики. Кто не верит свяжитесь с ведущим специалистом Центра болезней сердца Михаилом Андреевичём Головановым.

Президент, премьер озабочены нехваткой средств для поднятия экономики. И налоги уже себя исчерпали. Я предлагаю новый и не обременительный для народа налог. Пётр первый ввёл налог на бороды. В городах побольше на селе поменьше. Сейчас молодые ребята, мужики отращивают бандитские бороды, ночью увидишь потеряешь рассудок. Чистые бандиты. Обложите по полной.

Григорий Полуэктов