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Московский листок

Прибалтика отказывается от "лампочки Ильича" даже себе в убыток

Опубликовано 12.04.2021 в разделе комментариев 2

чубайс прибалтика электроэнергия
Прибалтика отказывается от "лампочки Ильича" даже себе в убыток

Страны Прибалтики впервые полностью отказались от электроэнергии из России на время испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва), намеченному на 2025 год. Латвия без объяснения причин прекратила коммерческий импорт из России на 2 дня,

8 и 11 апреля, когда проводилось тестовое отключение ЛЭП между Белоруссией и Литвой, энергоцены в европейской части РФ и на Урале падали на 1–3%. В Литве же спотовые цены, наоборот, выросли на 8,5% из-за увеличения поставок из Швеции и Польши. 

Как раз в эти дни проходили испытания для проверки энергосистем перед полным выходом балтийских стран из энергокольца .

***

Что тут скажешь? Очень вовремя, пред 60-летием полета Гагарина - от пика прогресса 60-летней давности до отключения энергосетей.

В целом понятно, конечно, зачем бывшая советская Прибалтика это делает. Вариант нового "железного занавеса" - с запада от границы ЕС ничего нет, пустое пространство - ничего ни туда, ни оттуда. Такой идеал.

А цены - это просто показатель. Конечно, нам все равно, наживутся энергетические компании на поставках электроэнергии или понесут убытки. По большому счету, они ведь торгуют тем, что им не принадлежит - не они строили, не они создавали. Но торгуют теперь именно они. 

Ну и наглядный крах идей Чубайса, разрушившего Единую энергосистему: никакой "энергетической сверхдержавной" Россия не стала и не станет. Никто просто не позволит продавать на Запад дешевую электроэнергию. И рынок тут никак не поможет - нет его, свободного рынка на межгосударственном уровне. Да и внутри государства, как видим, тоже...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Джолдтдлдт написал 12.04.2021 10:08
Ну - браво, г-н главред: "По большому счету, они ведь торгуют тем, что им не принадлежит - не они строили, не они создавали. Но торгуют теперь именно они. " - Второзаконие, вольный пересказ.
(об нефтегазовых колодцах речи, есно, нет за неимением оной)
...
и про "лампочку Ильича" тож улыбнуло, но с обратным знаком: не думал, не проектировал, не готовился, а "план гоэлро" таки ленинский - Второзаконие рулит, гыы
бань давай
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(без названия)
Ghazarian Levon Georgievich написал 12.04.2021 08:54
Электрожнергия позволит производить и продавать водород. Не будет путина, баранова, черного, а система чубайса обеспечит деньгами потомков. Глядишь и Навальный поднимет Россию не только с колен, но и из положения раком.
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