Прибалтика отказывается от "лампочки Ильича" даже себе в убыток

Страны Прибалтики впервые полностью отказались от электроэнергии из России на время испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва), намеченному на 2025 год. Латвия без объяснения причин прекратила коммерческий импорт из России на 2 дня,

8 и 11 апреля, когда проводилось тестовое отключение ЛЭП между Белоруссией и Литвой, энергоцены в европейской части РФ и на Урале падали на 1–3%. В Литве же спотовые цены, наоборот, выросли на 8,5% из-за увеличения поставок из Швеции и Польши.

Как раз в эти дни проходили испытания для проверки энергосистем перед полным выходом балтийских стран из энергокольца .

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Что тут скажешь? Очень вовремя, пред 60-летием полета Гагарина - от пика прогресса 60-летней давности до отключения энергосетей.

В целом понятно, конечно, зачем бывшая советская Прибалтика это делает. Вариант нового "железного занавеса" - с запада от границы ЕС ничего нет, пустое пространство - ничего ни туда, ни оттуда. Такой идеал.

А цены - это просто показатель. Конечно, нам все равно, наживутся энергетические компании на поставках электроэнергии или понесут убытки. По большому счету, они ведь торгуют тем, что им не принадлежит - не они строили, не они создавали. Но торгуют теперь именно они.

Ну и наглядный крах идей Чубайса, разрушившего Единую энергосистему: никакой "энергетической сверхдержавной" Россия не стала и не станет. Никто просто не позволит продавать на Запад дешевую электроэнергию. И рынок тут никак не поможет - нет его, свободного рынка на межгосударственном уровне. Да и внутри государства, как видим, тоже...

А.Б.