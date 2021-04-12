А что бы фермеру не стать мэром Москвы?

История с "самовыдвижением" Олега Леонова ("Лиза Алерт") по Центральному округу в Москве может стать повторением истории с выдвижением там же в 2019 году в Мосгордуму Нюты Федермейсер.

Основатель Фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму после того, как в ее адрес и в адрес Фонда пошли многочисленные обвинения в неприемлемом сотрудничестве с властью и использовании имиджа Фонда для противостояния оппозиции.

"Подталкиваемый к выборам Леонов, возможно и не снимется с голосования, если начнет сбор подписей, однако к дню выборов получит максимум критики и, вероятно, более низкий рейтинг, чем на старте кампании", - отметил главный редактор ИА МОССОВЕТ Юрий Загребной для нашего издания.

***

Это правда, в Центральном округе задолго до официального начала выборов происходит странная толкотня.

Там не только десяток кандидатов на праймериз от "Единой России" (причем без предполагавшегося ранее Капкова и без неизменного с советских времен тамошнего депутата Гончара), но и от самой оппозиции предполагают выдвигаться разом Шевченко, Останина, Соболь, Якубович...

Трудно сказать, на что рассчитывают все эти люди - ведь место депутата всего одно.

Хотя предпоагаемый бонус понятен - депутат, победивший в ЦАО, будет очень сильной фигурой на выборах мэра Москвы. И, допустим, Яков Якубович о своих мэрских амбициях уже заявлял.

Интересно, что "Единая Россия" может оказаться в округе на этот раз без "всепобеждающего" кандидата - представим себе, что праймериз партии власти выиграет бывший депутат Мосгордумы полковник Николай Московченко... Он даже не член ЕР (я б сказал даже наоборот), "зеленую улицу" для него никто не прокладывал. Идет, кстати, с программой "московских фермеров" - бывший депутат и герой разных войн сегодня вынужден выращивать свиней в Подмосковье. Не олигарх-агрофермер, а два десятка хрюшек, по колено в навозе... Предлагает москвичам выращивать свое, а не поедать украинские и китайские продукты под видом белорусских.

В свое время председатель колхоза в Белоруссии тоже смотрелся странно на президентских выборах. И теперь уже четверть века "странно" смотрится в роли президента. Заметим, на питание в Белоруссии никто не жалуется...