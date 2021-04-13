Голова в телевизоре

В последние годы Россия окончательно превратилась в Африку: 45% граждан страны вынуждены жить на доход не больше 15 тыс. руб. в месяц. К такому выводу пришли в «Росгосстрах жизнь» и научно-техническом центре «Перспектива». Реальные доходы населения падают 6-ой год подряд, почти 75% многодетных семей живут за чертой бедности. Государство принимает абсолютно людоедские законы, у людей отнимают пенсии, жить становится все хуже и хуже. Так называемая «Пенсионная реформа» показала, что даже такое антинародное действие правительства России, не обернулось массовыми протестами со стороны народа. И это при том, что недовольной повышением пенсионного возраста оказалась практически вся страна!

И хотя рейтинги президента и правящей партии существенно упали, но это Кремль это не смутило. Не раз Путин находил оправдание такого положения в стране, ссылкой на половцев: «У нас в стране было много проблем во все времена. И печенеги Россию терзали, и половцы, и псы-рыцари, и Великую Отечественную мы прошли. Россия всё выстояла, всё пережила. И сейчас, конечно, тоже испытание. И конечно, мы его преодолеем. Но только в том случае, если будем работать слаженно, консолидировано, эффективно, с полной ответственностью за порученное страной дело».

У правящей верхушки свое представление консолидации: ужесточение законов, расширение полномочий карательных органов, поощрение силовиков, противостоящих несистемной оппозиции.. А как в ответ реагируют россияне? Удивительно, но они молчат и голосуют за Путина и «Единую Россию», которые и создают всю эту нищету. Не случайно правительство России выделяет астрономические суммы на пропаганду. Главным принципом противодействию недовольным, – главный идеолог гитлеровской Германии Геббельс считал: «Пропаганды должно быть много, очень много. Ее нужно вываливать в массы непрерывно, днем и ночью, во всех территориальных точках одновременно. Избытка пропаганды не бывает, так как народ способен усвоить лишь ту информацию, которую ему повторят тысячи раз». Большинство зрителей разнообразных ток-шоу, которыми в последние годы народ так щедро пичкают федеральные каналы, – и есть жертвы пропаганды, которые активно голосует на выборах. И голосует, разумеется, «как надо». То же относится и к выпускам новостей: люди, привыкшие получать информацию из «ящика», вряд ли сильно задумываются о ее качестве. А если народ не требует перемен, редко выходит на протесты, поддерживает презирающую его власть, чего он тогда заслуживает? Путин ли виноват в том, что народ доверчив, послушен как раб – и почему бы тогда власти этим не воспользоваться?

***

У писателя Семена Альтова есть миниатюрные зарисовки из жизни животных. Очень поучительная история для наших граждан. Вот, например, про страуса: «Чуть что – голову в песок. А как «чуть что» закончится – голову вынимает. Однажды с утра голову в песок сунул, как говориться, от страха подальше. А остальное-то у «чуда в перьях» целиком и полностью наружу, что и привлекло определенных товарищей. Налетели, и ну глумиться! А у страуса голова в песке, будто ни его это касается. Хотя касается – не то слово! Впятером! Надругались и убежали. Страус вынул из песка непорочную голову, перья взбил и пошел, как ни в чем не бывало. Ему кричат: Эй, приятель, тебя тут и в хвост и в гриву! А он: - Извините! Чего не видел, ни какого понятия не имею. Голова-то была в песке».

Голова подавляющего большинства наших граждан в телевизоре. Над ним точно так же глумятся, а он этого и не замечает. Голова то в телевизоре.