Анатолий Баранов: Разыгрывать ностальгическую карту по СССР очень удобно

Дал комментарий "Свободной прессе".

Власти Донецкой народной республики якобы прорабатывают три варианта обращения к президенту России Владимиру Путину, среди которых просьба принять их в состав России, пишет ZN.UA. Варианты такие: запросить военную помощь, признать независимость ДНР и заключить договоры о дружбе с российской стороной.

Впрочем, одно совсем не противоречит второму или третьему и дает широкие возможности для маневра в зависимости от складывающейся ситуации.

— Ничего нереального в этом нет, но вероятность положительного решения невелика, — считает главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — У меня на памяти есть пример такого вот стремления вернуться в состав России, в 90-е годы во время гражданской войны в Таджикистане. Естественно, говорили о возврате в СССР, махали красными флагами — именно та сторона, которая и победила в войне. Впрочем, стремление в СССР в народе было практически всеобщим и искренним. А вот среди лидеров… Ностальгию по Союзу демонстрировала и оппозиция. Помню, «хозяин Памира» Салам Мухаббатов, бывший чемпион Спартакиады народов СССР, тоже поднимал тост за возвращение СССР — среди российских офицеров. Было ли это стремление искренним у Сангака Сафарова, фактического победителя в гражданской войне? Этого мы уже не узнаем, мертвые молчат. А вот президент Эмомали Шарипович Рахмонов постепенно с темы реставрации «съехал», и даже имя поменял с русского на персидский манер — Рахмон. Как только угроза пропала и появилась возможность стать царьком на своей территории, ностальгия по союзному государству куда-то делась.

Не думаю, что ДНР как-то принципиально отличается от Таджикистана в этом вопросе. Ну разве что менять имена не станут.

Разыгрывать ностальгическую карту по СССР очень удобно, причем чем дальше уходит советская эпоха, тем легче. В Европе разыгрывали римскую карту полторы тысячи лет, от Одоакра, свергнувшего последнего римского императора, но восстановившего формальное единство империи, отослав корону и скипетр в Константинополь, до европейских королей, вечно провозглашавших себя императорами разных «священных римских империй». И вплоть до Адольфа Гитлера с Тертьим рейхом. Распад СССР не менее крупная историческая катастрофа, чем падение Рима, и она еще неопределенно долго будет вызывать спекуляции на тему ее восстановления. Разумеется, как империи Габсбургов или испанских Бурбонов ни разу не были Римом, и тем более не была им Москва с идеей «третьего Рима», так и какой-нибудь Союз России и Белоруссии, даже вместе с Осетией и Абхазией — это не СССР. Потому что Советский союз — это социалистическое государство, государство нового типа, ни разу не империя вообще. И строить на месте его империю —- это просто «карго-культ».

— В нынешней ситуации нарастающей напряженности насколько актуальным становится безотлагательное решение «донбасского вопроса»?

— Напоминает «окончательное решение еврейского вопроса». В Третьем рейхе решалось просто — нет евреев. нет и еврейского вопроса. Называть же сложившуюся трагическую ситуацию вслед за киевскими нацистами «донбасским вопросом» — нехорошо. У нацистов всех конфессий решение одно — Донбасс либо украинский, либо безлюдный. Со стороны России решение просматривается только одно — немедленное признание ДНР и ЛНР, при этом никаких объединений, референдумов и прочего. Но нужен договор между республиками и РФ о совместной обороне. Международные отношения и так сильно испорчены, терять нечего. И Россия должна возглавить что-то вроде нового движения неприсоединения, но среди непризнанных государственных образований, а таких в мире полным-полно. Пользуясь полномочиями постоянного члена Совбеза ООН, давить на другие страны с требованием признавать фактически независимые территории, от Абхазии до турецкого Кипра. Кстати, в пику Эрдогану, категорически не признающего российского Крыма. Пусть объясняет своим избирателям, почему русские признали турецкий Кипр, а турки не хотят и слышать о российском Крыме. И Карабах, кстати, тоже надо признать. И Приднестровье наконец. Да, надо идти ва-банк. Иначе, без «большой игры» потерям все на мелких вистах.