По фантастическому рассказу современного писателя-коммуниста Александра Коммари «Первый». Дню космонавтики посвящается...
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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гагарин
ГАГАРИН. YouTube-спектакль о том, что могло быть, но, к счастью, не случилось
По фантастическому рассказу современного писателя-коммуниста Александра Коммари «Первый». Дню космонавтики посвящается...
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