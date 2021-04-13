Украина ждет от администрации Джо Байдена не слов, а действий, в том числе, по вопросу вступления страны в НАТО, заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии телекомпании СNN во время поездки в Донбасс: "Если они видят Украину в НАТО, то должны сказать это прямо, а потом сделать это", - сказал украинский президент.

А если не видят?

Как актеру Зеленскому лучше всего удавались роли дураков. Включая великую роль Голобородько.

Но вот, сыграв Голобородькро в реале, он все никак не может выйти из образа.

Украина 7 лет находится в конфликте из-за неурегулированного территориального спора с Россией. По уставу НАТО такая ситуация категорически исключает вступление в Альянс. Знает ли это Зеленский? Конечно. Но Голобородько внутри него требует: нарушьте устав НАТО ради Украины!

На него смотрят удивленно, как-будто он вошел в зал заседаний ООН без брюк. Потом вспоминают: А-а,.. Голобородько! Вам можно.

А.Б.