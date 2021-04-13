У Роскосмоса будет самое высокое офисное здание среди космических агентств мира

В столичном районе Фили началось возведение высокоэтажной части Национального космического центра (НКЦ). Высота 47-этажной башни составит более 288 м со шпилем. Общая площадь помещений – 62 тыс. кв. м.

"История про строительство огромных монструозных зданий описана в Библии. Про Вавилонскую башню. Кончилось плохо. Расскажите об этом Собянину кто-нибудь", - пишет Елена Ткач.

И то сказать, когда Гагарина запускали никому и в голову не приходило строить здания-монстры для комического агентства.

Иисус ходил в рубище и бомжевал с учениками. Зато папы в Риме поражали весь средневековый мир роскошью построек и нарядов, а также порочностью и жестокостью.

В Музее современной истории России (бывшем музее Революции) висит шинель лейтенанта Гагарина, из которой он улетел в космос и в историю - не думаю, что кто-нибудь из высоких чинов Роскосмоса даже прикоснулся к бы к этому рубищу советского офицера. Вот только летают на том, что осталось от прежней эпохи, а свое все никак не получается...

Зато теперь люксовые автомобили и аппартементы за миллионы долларов - визитная карточка наследников Королева.

Вот на этом и полетят?

Или просто занавесят окна и включат проектор?

А.Б.