Дал комментарий "Свободной прессе".

Бизнесмен Аркадий Ротенберг уже два года является бенефициаром санаториев и отеля в Крыму. Об этом РБК рассказал его представитель. По его словам, предприниматель «имеет отношение» к санаториям «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер», «Жемчужина» и отелю «Дача Рахманинов». К лету он может стать единственным бенефициаром активов. Все объекты, за исключением неработающей сейчас «Жемчужины», расположены на южном берегу полуострова и объединены в сеть «Курорты Крыма».

— Те, объекты, о которых идет речь — это в основном исторические дачи с парковыми зонами, — поясняет главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — Скажем, «Дюлбер» принадлежал великому князю Петру Николаевичу. Это реально дворцы старой знати. Конечно серьёзные активы, да еще и с участками на золотой земле ЮБК.

Понятно, что никакие дворцы имперской знати в сравнение с дворцом в Прасковеевке не идут. Такое ни Романовым, ни Юсуповым было не по карману. Но хотелось бы знать, на каком основании Ротенберг без тендеров и конкурсов получил все это в собственность? Я не сомневаюсь в возможностях Ротенберга как инвестора, но после возвращения Крыма мне казалось, что его исторические дворцы станут собственностью государства. И даже чтобы привлечь инвестора, у государства есть другие механизмы, нежели просто подарить дворец.

— С переходом Крыма в Россию, выходит, только флаг поменялся? Раньше полуостров дерибанили одни олигархи, теперь другие?

— К сожалению, в этом смысле мало что поменялось. Только украинские олигархи куда бедней.

— Насколько эти вещи вызывают недовольство местных жителей? Не пожалеют ли они о своем выборе?

— Я надеюсь, что крымчане выбрали общую с Россией судьбу, а не российских олигархов. Но недовольство, конечно, есть. Главное, чтобы они поняли, что Россия — это не ротенберги, как и Украина — не Порошенко с Ахметовым.

— Каков, по-вашему, протестный потенциал Крыма? Не будут ли местные власти любую борьбу спихивать на происки Украины и убеждать, что при Украине все было бы еще хуже, альтернативы всего две: вернуться или терпеть?

— Россия — это не Путин, хотя его заслуг никто не отрицает, не партия власти и не олигархи. И никто кровью в верности режиму не подписывался.

В Крыму должен сформироваться обычный для России политический ландшафт, и все постепенно к тому и идёт. Никакого заповедника путинизма на полуострове не будет.