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Московский листок

Выборы Ельцина были оплачены из бюджета

Опубликовано 13.04.2021 автором в разделе комментариев 1

ельцин выборы кремль
Выборы Ельцина были оплачены из бюджета

Новая книга Михаила Зыгаря "Все свободны" о президентской кампании 1996 года развенчивает ещё один расхожий миф, накрепко укоренившийся в мозгу российского обывателя. Миф о том, что выборы полутрупа Ельцина в 1996 году были оплачены российским олигархатом - мол, олигархи были настолько напуганы грозившим реваншем коммунистов, что скинулись от щедрот и оплатили дорогостоящую избирательную кампанию.

Этот миф поддерживают сами олигархи, на каждом углу рассказывая, кто из них сколько не пожалел на обуздание призрака коммунизма. Координировал эти спонсорские пожертвования якобы Чубайс.

Так вот, это чистейшей воды лажа и вымысел. Никакие олигархи не вложили ни копейки. За всё заплатила казна, то есть, вы, дорогие обыватели. Более того, на той жульнической схеме, придуманной А. Вавиловым, все акторы ещё и заработали. А Чубайс координировал лишь легализацию этой афёры, то есть оформление фальшивых документов.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
По большому счету, написал 13.04.2021 08:42
Не было тогда т,н. олигархов. Полу-пьяный Ельцин в это время раздавал советскую собственность своим подручным вместе с работающими на ней.
И Чубайс был самым заурядный, мальчик на побегушках у американских хозяев, так же , как и А.Вавилов.
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