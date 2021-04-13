Выборы Ельцина были оплачены из бюджета

Новая книга Михаила Зыгаря "Все свободны" о президентской кампании 1996 года развенчивает ещё один расхожий миф, накрепко укоренившийся в мозгу российского обывателя. Миф о том, что выборы полутрупа Ельцина в 1996 году были оплачены российским олигархатом - мол, олигархи были настолько напуганы грозившим реваншем коммунистов, что скинулись от щедрот и оплатили дорогостоящую избирательную кампанию.

Этот миф поддерживают сами олигархи, на каждом углу рассказывая, кто из них сколько не пожалел на обуздание призрака коммунизма. Координировал эти спонсорские пожертвования якобы Чубайс.

Так вот, это чистейшей воды лажа и вымысел. Никакие олигархи не вложили ни копейки. За всё заплатила казна, то есть, вы, дорогие обыватели. Более того, на той жульнической схеме, придуманной А. Вавиловым, все акторы ещё и заработали. А Чубайс координировал лишь легализацию этой афёры, то есть оформление фальшивых документов.