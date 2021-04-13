Невская мануфактура выгорела дотла. 9-часовой пожар - без вариантов. Огонь перекинулся на соседние здания. К тушению привлекали армию.

Невская мануфактура существовала с 1841 года. Пережила всё - все войны, все революции. Выстояла в блокаду. Путина и его бандитов пережить не смогла.

Причина, похоже, предельно банальная - в 2015 году на этой территории стала разрешена многоквартирная застройка. А потому шансов у исторического здания быть не могло.

"Невская мануфактура" как фабрика не существует уже более 15 лет. Угроблена в 90-е. Невская мануфактура это просто название полузаброшенного комплекса зданий давно под снос.

Фабрика была основана в 1841 году английским купцом Джеймсом Торнтоном. В 1921 году переименована в фабрику шерстяных изделий «Красный ткач», в 1992 году предприятие вернуло название «Невская Мануфактура». Сейчас оно частично работает по профилю, большую часть площадей сдаёт в аренду.