АКЦИЯ ЖИЛЬЦОВ ОБЩЕЖИТИЙ ВНУТРИ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА

12 апреля 2021 года жильцы общежитий посетили центральное здание ДГИ (находится в Москва–сити, в башне «ОКО»). Сначала люди попытались записаться на приём. Это не получилось. Тогда люди встали поближе к турникету (чтобы сотрудникам было удобнее проходить туда-сюда). Началось скандирование:

«Гаман, выходи!» (Гаман М.Ф - Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города Москвы).

- Гаман, выходи!

- Потерялся Гаман! Разыскивается Гаман!

- Защитим жильё от жулья!

- Просим выйти кого-нибудь честного!

Были развернуты плакаты: «ЗАО «Москабельмет», передайте жилой фонд городу! Международная 15» и от Салюта «У нас были права на жильё, где они сейчас». Ко второму плакату были приклеены ксерокопии смотровых талонов, ранее выданных последним жителям дома 9 по 9-й улице Соколиной горы. Отметим, что сейчас ДГИ отрицает выдачу данных талонов.

Зачем надо было устраивать это всё в холле, ведущем к офисам ДГИ? «Мы пытались оформить пропуска, всё, как положено, ничего у нас не получается! — объясняют жильцы. — «Значит, пускай сюда спускаются!»

«Мы отработали по 40 лет. У нас дети, внуки. Мы не можем ничего добиться», — рассказывают о своей проблеме жильцы общежития Москабельмета. — «Всех жуликов из департамента требуем привлечь к ответственности. Требуем объяснить — каким образом жилой фонд попадает в собственность коммерческих организаций? Ни одного закона, который это разрешал бы, нет. Где это видано, чтобы коммерческая организация стырила 16-ти этажный дом!»

«Сначала за нами признавали права на жилье, давали смотровые талоны (на переселение из бывшего общежития в благоустроенные квартиры), а теперь нас просто выкинули на улицу!» — рассказывают жильцы из 9-го дома по 9-й улице Соколиной горы. Авиастроители завода «Салют».

Спустя некоторое время появилась полиция (ОВД Пресненский). Сначала слышались обещания задержать участников мероприятия за несанкционированный пикет или несанкционированный митинг. Далее правоохранители обещали, что двое представителей общежитий смогут пройти на приём, записали их данные. Но выяснилось, что позиция ДГИ тверда – представители от общежитий не смогут пройти на прием даже по просьбе правоохранителей.

Завершились переговоры тем, что правоохранители пригласили представителей общежитий к себе. Предложили написать заявление о проведении проверки действий Гамана, отказавшего жителям в приёме, жалобу по сути проблемы. Обещали передать (в ДГИ), обещали проследить, обещали круглый стол и много хорошего. Жильцы общежития радуются, что правоохранители взяли на себя функцию почтальонов при ДГИ, канцелярии при ДГИ и внешней совести ДГИ. Они очень надеются, что у правоохранителей это получится.

Напоминаем, дирекция «Салюта» собирала будущих жильцов 9-го дома по 9-й улице Соколиной Горы по всей стране. Тогда они были очень нужны для производства. А потом эти люди стали просто отягощением нужной городским чиновникам жилплощади. От них требовали убираться вон, им отключали свет и воду. После целой серии акций протеста (включавших разведение костра перед управой, участие в двухнедельном лагере перед мэрией) большая часть авиастроителей была расселена из общежития в квартиры. Однако пять семей как-то пролетело.

Почему? Автор материала не знает. Он предполагает, что чиновники решили – раз уж мы не сумели украсть жильё у всех - украдем у нескольких. В любом случае, последним жильцам сначала предлагали смотровые талоны на жильё, явно негодное для проживания, ну а потом про них просто забыли. Теперь же чиновники начали уверять, что их права на жильё, имевшие место в 2012-14 годах, нынче куда-то делись. Суд поддержал святую забывчивость чиновников. Причём, в конце судейского опуса стояла приписка к немедленному исполнению.

Уже десятилетия висит между собственником и городом бывшая общага «Москабельмета» по Международной 15. Благодаря неопределённому статусу дома, жильцы вылетели из большинства городских программ расселения людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Они лишились кухонь — все кухни жулики заняли под свои коммерческие нужды. И главное, жители общежития рискуют и вовсе вылететь из жилья на улицу. Как им удалось узнать, на их квартиры начала оформляться собственность каких-то странных коммерческих структур.