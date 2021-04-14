Право иметь честных людей во власти

Сегодня, 13 апреля 2021 года сдал в приёмную представительства Конституционного Суда в Москве комплект документов с жалобой Конституционному Суду на нарушение своих конституционных прав и свобод применением пунктов 1-3, 5, 6 статьи 6 закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» и части 1 статьи 4 закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», применяемых и подлежащих применению:

-в деле участия Заявителя в управлении делами государства через своих представителей;

- в деле избрания Заявителем честных и умных людей в органы судебной власти;

- и в деле избрания судьёй самого Заявителя.

Не буду давать всё жалобу из-за её нудности, определённой стандартом формы, просто расскажу суть, дав небольшие цитаты.

Я требую признать антиконституционными:

- пункты 1-3, 5, 6 статьи 6 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» «Порядок наделения судей полномочиями»:

«1. Судьи Верховного Суда Российской Федерации назначаются Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по представлению Президента Российской Федерации, которое вносится на основании представления Председателя Верховного Суда Российской Федерации.

2. Судьи кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, арбитражных судов округов и специализированных арбитражных судов назначаются Президентом Российской Федерации по представлению Председателя Верховного Суда Российской Федерации, которое направляется Президенту Российской Федерации не позднее 30 дней со дня получения от председателя соответствующего суда представления о назначении рекомендуемого лица на должность судьи.

3. Судьи других федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов назначаются Президентом Российской Федерации по представлению Председателя Верховного Суда Российской Федерации, которое направляется Президенту Российской Федерации не позднее 30 дней со дня получения от председателя соответствующего суда представления о назначении рекомендуемого лица на должность судьи.

5. Президент Российской Федерации в двухмесячный срок со дня получения необходимых материалов назначает судей федеральных судов, а кандидатов в судьи Верховного Суда Российской Федерации представляет для назначения Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации либо отклоняет представленные кандидатуры, о чем сообщается председателю Верховного Суда Российской Федерации.

6. Назначение кандидатов на должности судей производится только при наличии положительного заключения соответствующей квалификационной коллегии судей».

- и часть 1 статьи 4 «Состав, порядок образования и срок полномочий Конституционного Суда Российской Федерации» Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»:

«Конституционный Суд Российской Федерации состоит из одиннадцати судей, включая Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и его заместителя. Судьи Конституционного Суда Российской Федерации назначаются на должность Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации».

Потому, что указанные пункты указанных статей не соответствуют, во-первых, Основам конституционного строя РФ, установившим:

- частями 1-3 статьи 3 Конституции РФ:

«1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ.

2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.

3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы».

- статьёй 10 Конституции РФ:

«Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны».

- частью 1 статьи 15 Конституции РФ: «Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации».

- частью 2 статьи 16:

«Никакие другие положения настоящей Конституции не могут противоречить основам конституционного строя Российской Федерации»

Кроме этого, оспариваемые пункты указанных статей не соответствуют правам и свободам человека и гражданина, установившим:

- частью 1 статьи 32 Конституции РФ: «Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей».

- частью 2 статьи 32 Конституции РФ: «Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме».

- части «а» статьи 25 «Пакта о гражданских и политических правах», который был ратифицирован СССР в 1973 году: «Каждый гражданин должен иметь без какой бы то ни было дискриминации, упоминаемой в статье 2, и без необоснованных ограничений право и возможность: принимать участие в ведении государственных дел как непосредственно, так и через посредство свободно выбранных представителей».

И поясняю для особо непонятливых:

1. Назначение судей в Российской федерации Президентом и Советом Федерации лишило Заявителя права, предусмотренного частью 1 статьи 32 Конституции РФ, участвовать в делах судебной власти через своих представителей. Раз судьи избраны не мною, то они не мои представители.

2. Назначение судей в Российской федерации Президентом и Советом Федерации лишило Заявителя права, предусмотренного частью 2 статьи 32 Конституции РФ, избирать в судьи честных и умных людей, а также самому быть избранным судьёй.

Ну и разъясню для членов Конституционного суда.

«Статья 3 Конституции установила, что «единственным источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ», «народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти» и «высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы». То есть власть в России можно получить только от народа, а не от какого-то президента - президент России не только не является источником власти, но и, согласно статье 10 Конституции, не является никаким самостоятельным государственным органом власти: «Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную». Никакой отдельной президентской власти основы конституционного строя не предусматривают.

Единственный источник власти - народ - вручает власть трём органам государственной власти России на свободных выборах. Если народ данное должностное лицо или его начальника не избирал на свободных выборах, то согласно Основам конституционного строя, такое лицо в России не власть.

Согласно статье 10 Конституции РФ: «Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны», - однако не может никакая власть быть самостоятельной, если членов этой власти отбирает другая власть, а тем более, преступники. Такая власть будет полностью зависимой и исполнять волю тех, кто членов этой власти отобрал и назначил. Согласно пунктам 1-3, 5, 6 статьи 6 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» и части 1 статьи 4 Закона РФ «О Конституционном Суде Российской Федерации», по которым президент назначает или отбирает судей, судебная власть будет служанкой при президенте или при государственных и даже уголовных преступниках.

В России ни одного судью, ни единого члена высших судебных органов народ не избирал, следовательно, в России отсутствуют предусмотренные Конституцией суды, а право граждан на рассмотрение их дел тем судом, который предусмотрен Основами конституционного строя, – избранным народом и независимым – попрано. Одновременно попрано право участия Заявителя:

- в управлении делами государства через своих представителей в судебных органах власти;

- в деле избрания Заявителем честных и умных людей в органы судебной власти;

- и в деле избрания судьёй самого Заявителя».

И далее я подтверждаю свои требования примерами.

«В Москве судей не народ подбирает и избирает, а судей подбирают и этим фактически их избирают слуги президента - управление судебного департамента города Москвы. И его руководители, В. Липезин и Л. Лопатина, в 2015 г. были арестованы за хищения до 2 млрд руб., из которых свыше 300 млн руб. были похищены под предлогом, что эти деньги ушли на оплату переводчиков в судах.

Как следуют из сообщений РИА-Новости и других официальных СМИ, в московских судах услуги переводчиков стоили в среднем 165 рублей в час (из которых собственно переводчику доставалось 45, остальное посреднику), оплата ведётся на основании постановления судьи. И чтобы Липезину и Лопатиной деньги, выделенные на оплату переводчиков украсть, судьи Москвы обязаны были соучаствовать в краже вынесением фальшивых судебных постановлений. Без участия судей Москвы эта кража неосуществима.

Вот несколько фактов из уголовного дела Липезина и Лопатиной, просочившиеся в прессу. По сведениям из Преображенского райсуда г. Москвы, в оплату постановлений судей о привлечении к делу переводчиков из бюджета поступило 4,3 млн руб., а фактически на оплату реальных переводчиков ушло всего 50 тыс. руб. Остальное с помощью судей украдено! По сумме 1400 судебных постановлений о привлечении переводчиков, учтённых следствием, требовалось оплатить 13,7 млн руб., а за реально участвовавших в делах переводчиков заплачено всего 81 тыс. руб., остальное украдено. И всего на счёт посредников в воровстве со счёта управления Судебного департамента по Москве поступило 322,8 млн руб. бюджетных средств в оплату судебных постановлений о привлечении переводчиков, из которых 321,4 млн руб. «похищено путём обмана». Но и это не всё: сумма ущерба бюджету, нанесённого Липезиным и Лопатиной с соучастием ими же подобранных в судьи преступников, может составлять 1,5 млрд руб. по Москве и 0,5 млрд руб. по Московской области.

То есть в Москве уголовные преступники назначают судьями уголовных преступников. И преступники в судах г. Москвы, считающиеся судьями, не пресекали и не пресекают действий других преступников - в Следственном комитете России и Прокуратуре.

В январе 2019 года в интервью «Интерфаксу» тогдашний председатель Мосгорсуда сообщила о результатах работы судов присяжных: «За первые 6 месяцев действия этого закона в районные суды Москвы поступило 20 таких дел. И по 11 из них уже состоялись вердикты. Сразу отмечу, что, по сути, каждый второй вердикт - оправдательный. Причем в 4 случаях из 6 присяжные были единодушны в своем решении о невиновности. О чем это говорит?», - задала сама себе вопрос Егорова. Но ответ на этот вопрос один - 55% осуждённых в Москве – невиновны! И уголовные преступники в должностях судей осуждают таких подсудимых, у которых 12 честных граждан не увидели бы никакой вины.

Таким образом, бездействие Государственной думы РФ привело к тому, что в России вместо избранных народом в соответствии с Основами конституционного строя членов судебной власти, граждан судят люди, не имеющие на это права, а зачастую - члены преступного сообщества. А благодаря преступникам в судебных мантиях, уголовные дела фабрикуют откровенные преступники в СК и Прокуратуре»

Соответственно предъявляю требование, проверить соответствие Основам конституционного строя РФ и конституционным правам и свободам человека и гражданина пункты 1-3, 5, 6 статьи 6 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» и часть 1 статьи 4 «Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации».

Ну и прошу Конституционный Суд: «Рассмотрение жалобы прошу провести с личным участием Заявителя и с позволением СМИ вести видеозапись и трансляцию».

Если вы поняли, то я прошу судей Конституционного Суда самим признать себя незаконными.

Ну, так ото ж!

P.S. В четверг 15 августа в 11 часов судья М. Казаков рассмотрит мой административный иск к Собянину, но должен сообщить, что вход в Мосгорсуд запрещён всем, кроме участников дела. Так, что привычной издевательство судьи Мосгорсуда Казакова над правами человек судьи Мосгорсуда Казакова увидим только мы с адвокатом А. Чернышёвым. Так, что просто сообщаю о факте.