Дешевые бананы исчезнут

Бананы могут исчезнуть из рациона питания европейских потребителей, сообщает издание Die Welt. Фрукт оказался подвержен порче от почвенного грибка. Сорт импортируемых в Россию бананов «Кавендиш» может исчезнуть вслед за популярным ранее сортом «Большой Мишель». А новые сорта, скорее всего, окажутся дороже.

На «Кавендиш» приходится 95% мировой торговли бананами, этот фрукт является вторым по популярности, после яблок.

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Что-то разбаловались мы. Бананы жрем круглый год, причем дешево. Каждый оборванец может банан сожрать. Куда ж это годится? Фрукт экзотический, а стоит дешевле морковки.

Ведь до чего дошло - весенний авитаминоз исчез! Трескают, понимаешь, витамины разные. Нищие, голодранцы, а витамины получают. Где же социальная справедливость?

Вот, слава богу, грибок постарался. Бананов им... Картохи мороженой, и то за счастье. И лимон в качестве премии за ударный труд.

Бананы они жрут, понимаешь...

А.Б.