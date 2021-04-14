Идея "второго лишнего" может привести к дефициту лекарств

Фармацевтические ассоциации и общественные организации попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина отклонить инициативу Минпромторга о приоритетах при госзакупках лекарств, так называемая идея «второго лишнего» может привести к дефициту. Источники изданий в правительстве сообщили, что письмо было направлено в Минпромторг для совместного рассмотрения.

По механизму «второго лишнего» предлагается при закупках стратегически значимого лекарства отдавать приоритет компаниям, которые локализовали все этапы производства лекарства на территории ЕАЭС. Если такой производитель выходит на торги, то компании, которые не локализовали производство полного цикла в ЕАЭС, к торгам не допускаются.

«Страна рискует вообще остаться без определенных лекарств, если производитель полного цикла не сможет удовлетворить потребность в масштабе всей системы здравоохранения»,— считают в Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий.

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Как будто у нас сейчас нет дефицита определенных лекарств. Вон по телевизору потому и собирают деньги для больных редкими болезнями, что государство не организовало госзакупку, а импортозамещение еще не достигло.

Обычно больным предлагают обождать год-другой, что в большинстве случаев значит - вы помучайтесь пока. а потом ничего, помрете.

Вот только вчера мы говорили на эту тему с нашим экспертом Валерием Смирновым.

Строго говоря, система закупок лекарственных препаратов, и шире - вся система госзакупок во времена товарища Сталина называлась бы вредительством.

По сути это удар по экономике, поскольку вообще ни одну госзакупку нельзя провести быстро. То есть вся система тормозится, строго говоря, по условиям игры.

Если чиновники совершили ошибку. и условия оказались таковы, что работать по ним невозможно, то исправления ошибки ждать нужно месяцы и годы. В вопросах снабжения лекарствами это означает приговор. Но не сталинский, плохой, а сугубо рыночный, хороший.