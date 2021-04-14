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Московский листок

Я правильно понимаю, что реновация рассчитана на 300 лет?

Опубликовано 14.04.2021 в разделе комментариев 2

москва выборы собянин
Я правильно понимаю, что реновация рассчитана на 300 лет?

В Москве 50 старых домов демонтировано по технологии «умного сноса» в рамках реновации с момента старта программы, сейчас на месте снесенных домов подобрано 17 стартовых площадок с градостроительным потенциалом в 289 тыс. кв. м.

Строительство на этих площадках позволит переселить более 10 тыс. человек.  

Уточняется, что программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 тыс. 175 домов.

***

У меня что-то плохо с арифметикой.

За 3 с лишним года снесли 50 домов, а запланировано под снос 5 с лишним тысяч. Я правильно понимаю, что такими темпами снос остальных 4950 домов займет 300 лет? С небольшим...

И переселение 1 миллиона москвичей - это здорово и масштабно. Но пока речь идет о 10 тысячах человек. Я правильно понимаю, что такими темпами миллион расселят через 300 лет?

Больше вопросов не имею. Ответьте, пожалуйста, на эти.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Эрменгельдт написал 14.04.2021 09:27
Нет, ускорится, вон рядом с Москва-Сити целый квартал выселили и оградили, пока не снесли, просто первые сколько то домов-это раскачка, прицеливание, в дальнейшем как будут кварталами выселять, так достигнем небывалого ускорения. Вот когда квартал межуду ул Антонова-Овсеенко и 1 и 2 Красногвардейским проездом войдет в статистику, показатели улучшаться, а уж апосля- квартал за кварталом будут переселять....
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(без названия)
Определенно да написал 14.04.2021 09:27
Ответ простой, утром деньги вечером стулья. Будет импортозамещение, победа над Украиной, операция внедрения вируса в человеческую популяцию, принуждение к миру США и ЕС? Если да, то на деньги от этих побед Сергей Семенович Собянин уложится в 3 пЯть лет. Если же не получится ничего, то щелкать на Луну холоДными ночами.
Или Крым станет привлекательным и миллионы туристов хлынут на пляжи и заполонят здравницы!
Или Уаз Патриот пеРестанет быть корытом........
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