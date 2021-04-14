Ближние и дальние соседи уже открыто командуют Кремлём

В России стали много говорить об отношении с Украиной. Договорились до того, что Украина готова начать военные действия против России и надеется на помощь НАТО. Якобы Зеленский встречаясь с Байденом получил подтверждение, что США не оставит в беде Украину. Да и наши политологи не исключают вторжение войск Украины в Крым и через Донбасс на центральную территорию России. Естественно министр обороны производит передислокацию российских войск на собственной территории. И вот министр обороны в юбке Германии призывает Россию, наверное не Россию, а президента объяснить причину перемещение войск. Граждане, вам не кажется странным или даже наглостью поведение министра Германии? Лично мне не кажется, потому что Россия не СССР и её возможности ограничены по причине развала советской экономики и вывоза основного капитала страны за пределы. Мы нищие и об этом говорит положение рабочего человека, бюджетника, пенсионера, да и самих военных, но только исполнителей. Верх доволен своим положением. А кому не хватает можно и позаимствовать через бюджет.

Руководство страны пытается хоть как - то подсластить соседние страны, чтобы они перестали наглеть по отношению нашего руководства. Например, власть построила турецкий поток, чтобы Эрдоган хоть немного поубавил пыл против России. Более того Россия строит атомную станцию и кажется за свои денежки. Думаю, что это не прибавит авторитета нашему президенту. Наоборот при капитализме слащавость не допустима. Экономика командует авторитетом. Россия и дальше пытается понравиться Эрдогану, продаёт Турции самые современные вооружения. Однако Халиф не сдаётся и заявляет о принципиальном решении не признавать аннексию Крыма. Не признаёт значит на что - то надеется. Когда количество ракет поставленных Россией будет достаточно, чтобы атаковать войска в Крыму он может развязать войну. Может такое случиться? Вполне, мусульманин не предсказуемый руководитель страны. Тем более хотит восстановить былое величие.

А экономика Росси продолжает валиться. На днях президент встречался с министром сельского хозяйства Д.Патрушевым. Сколько до этого было пафосных речей самого президента, политиков, "специалистов" по сельскому хозяйству, что АПК работает с прибавкой более 2 % по году. Похлопаем и ушами, и руками. И вот доклад министра о провале по росту экономики сельского хозяйства. Собрали хороший урожай зерновых около 133,5 миллионов тонн. А что дальше? Продаём Турции, а оттуда покупаем муку в тридорого, потому что закрыли 9 мукомольных заводов. Кто ответит за предательство, а иначе никак не назовёшь. И президент слушая доклад министра, ничего не сказал по поводу закрытия мукомольных заводов. И снова финансируем Турцию. У нас безработица, а Турции создаём рабочие места. До каких пор президент будет издеваться над народом и страной?

Министр докладывает положение в отрасли. В 2020 году сократили посевы свеклы, подсолнуха так как в 2019 году был избыток и цена на эти продукты упала. А где стратегическое планирование? Оказывается ни президент, ни министры об этом не знают, а те кто слышали не знают как этим воспользоваться. Сахар можно было заложить в хранилищах до хороших времён и масло подсолнухов вместо того, чтобы закупать пальмовое. И вот такие у нас руководители. Дальше своего носа ничего не видят. Сколько можно их держать на руководящих должностях. Д. Патрушев по профессии банкир, а президент его назначает на самое сложное министерство. И дума молчит, и коммунисты не против Д.Патрушева.

Далее министр докладывает, что по молоку и молочным продуктам не дотянули до запланированного 90 % , на сегодня - 84,4 %. По картофелю надо 95 %, а у нас 86%. Такое же положение по фруктам, ягоде, овощам и тому подобное. По овощам министр выделил особо, сказав, что уровень достигнем к 2024 году. Президент спрашивает министра: "Как по семенам, саженцам?". Ответ министра: "Это отдельная тема должна быть. По семенам нам надо достигнуть уровень- 75 %, пока - 65%". Продаём за пределы страны мороженое ,мёд. Много разговора было на счёт сельскохозяйственной технике. Оказывается закупают много, но не сказал где. Заменить полностью устаревшую пока не представляется возможным. Вот так мы и живём. Утверждение на народ, что АПК работает нормально не соответствует действительности.

А у нас всё не соответствует действительности. Например, А. Миллер получает в месяц - 150 миллионов рублей. Начальник РЖД О.Белозеров в день - 700 000 рублей. Посчитайте за год. Я путаюсь в нолях. Зарплата И.Сечина не лезет ни в какие ворота. Нет таких широких. За год - 3 829 873 606 рублей из них зарплата - 761 204 600 рублей. При этом за 21 год правления Путина в стране закрылось - 35 000 заводов, 38 000 крупных коллективных агрохозяйств. Исчезло - 15,6 тысяч клубов, 4,3 тысячи библиотек, 22 тысячи детских садов, 14 тысяч школ, 6,3 тысяч больниц, 5,6 тысяч поликлиник. Такого "успеха" нет ни в одной стране мира, а народ сидит на 20 - 30 тысячах рублей зарплаты. А мы не ходим на выборы, нас всё устраивает и дай Бог дальше жить при бандитском капитализме. Оказывается В.Путин внёс поправки в теорию К.Маркса, В. Ленина, И.Сталина. Можно жить в капитализме с примесью социализма. По конституции Россия социальное государство, значит народ живёт в достатке, свободно выражает своё мнение и голосует за действующего главу государства. Что нам ещё надо? Жить до 65 лет и сразу умирать, не создавая для правительства лишних проблем.

Чиновники, правда не все, говорят в том числе Т.Голикова, что экономика восстановится к концу 2021 года. А как быть с экономикой сельского хозяйства? Министр говорит, что по некоторым позициям восстановится к 2024 году. Или АПК не входит в экономику страны? Считают без него.

Интересный кадр показало телевидение. В Дагестане загорелся танк. Уж если горят танки то что говорить о всём остальном. Лето ещё не началось, а леса уже горят. Значит для правительства прошлогодние пожары ничему не научили. Так и будем гореть? Или до Москвы гарь не доходит.

А что происходит с нашими в Сирии? Недавно Израиль обстрелял Дамаск. Есть раненые среди российских военных. Информации о тяжести ранений не сообщается. Солдаты гибнут за что? И самое интересное, что гибнут сыны простых - нищих граждан страны. Отпрыски чиновников или богатых призывной возраст живут за границей или папы покупают им белые билеты.

Смотрите , граждане, "демократической" страны какое расслоение среди народа? Ни в одной жизненной ситуации нет равенства, хотя президент иногда говорит, что перед законом все равны. Он лжёт? Ему это позволено? Или мы сами позволили врать?