Только коллективная борьба может спасти предприятие

Как мы уже писали — 26 марта на ЗиДе (оборонный завод, переживает банкротство) прошло собрание кредиторов. Сразу после собрания уволился директор. По официальной версии — по семейным обстоятельствам. По отзывам заводчан — директор (выходец с Уралвагонзавода) в производстве понимал и пытался оное производство развивать, а также был против акционирования ЗиДа (перевода завода из госсобственности в частную). Да, именно так, ЗиД – это государственное предприятие. А банкротящие его в данный момент кредиторы – это госструктуры (налоговая инспекция и росимущество). Нафига госструктурам банкротить госпредприятие?

Отметим, новый директор, бывший банкир Аникин, также имеет отношение к военному производству и даже к ЗиДу. А именно — Аникин почти двадцать лет проработал в кузяевском банке "Урал ФД", через который (во время предыдущего раунда банкротства ЗиДа) долги ЗиДа были проданы людям некого Борисовца (основная работа — депутат от Единой России).

Напоминаем, в ходе данного банкротства в 2008 году на ЗиДе произошла ликвидации выпуска гражданской продукции (бензомотоинструмента). После закрытия данного производства на ЗиДе немецкий производитель бензопил "Штиль" поднял цены на свою продукцию, продаваемую в России, примерно в два раза. В настоящий момент данное банкротство стало темой судебных разбирательств. Бронников, Васильев и Лысый (это не кличка, а фамилия такая) оказались под судом. Лысый, к радости рабочих и ветеранов ЗиДа, даже в СИЗО.

Борисовец на скамье подсудимых пока не оказался (к сожалению работников и ветеранов ЗиДа), но Верховный суд арестовал его имущество. И вот теперь человек из этой же команды поставлен рулить ЗиДом. Конечно, хотелось бы ожидать от него чего-то хорошего, но как-то само собой ожидается что-то иное.

Впрочем, не все события, связанные с ЗиДом, относятся к категории неприятных. 11 апреля 2021 года была обнародована информация о том, что краевой арбитражный суд признал недействительной сделку по продаже промплощадки №3 ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (имела место в 2008 году). Также было вынесено определение о взыскании ущерба, вызванного продажей оной площадки с бывшего исполнительного директора ЗиДа Дениса Бронникова, бизнесмена Владислава Шинкевича, бывшего председателя комитета кредиторов Артура Васильева и бывшего конкурсный управляющего предприятия Евгения Лысова. (Источник https://www.kommersant.ru/doc/4770329)

Как мы уже писали, выпускаемые заводом им. Дзержинского сепараторы, необходимы для безаварийной работы российского флота. Это мнение не только сотрудников ЗиДа. Генерал армии Николай Макаров (на тот момент заместитель министра обороны РФ) заявлял тоже самое. Также утверждал, что отсутствие поставок сепараторов и запчастей к ним подрывает боеготовность ВМФ и обороноспособность России.

Банкротить ЗиД начали в 2006-м. С 2006 по 2008 произошла ликвидация выпуска гражданской продукции. Последний этап уничтожения ЗиДа должен был начаться в конце 2019 года. Была остановлена работа, работники получили «приятную» новость о сокращении. Также было официально объявлено о застройке района элитным жильём. (https://59.ru/text/gorod/66356626/).

К счастью, трудовой коллектив, а также ветераны ЗиДа не стали покорно ожидать неизбежного конца. При поддержке московских и пермских коммунистов, а также прочих неравнодушных, они начали кампанию протеста. Совместно с Движением против ликвидации городской электрички (это уничтожение - ещё один замечательный проект краевых властей, облегчающий застройку, но усложняющий жизнь множеству людей) были организованы митинги протеста, направлено множество обращений во властные и контрольные органы (как краевые, так и московские). Обращения сопровождались одиночными пикетами и видеофиксацией. Понятно, что совести у тех ребят, что наверху, нет, однако крышевать жульничество тихо и делать это же, когда к тебе обращаются публично – это две большие разницы.

В итоге тотального увольнения работников не произошло. ЗиД был снова запущен. Глава края нашёл для завода один контракт, затем другой. Впрочем, говорить, что всё решилось и всё хорошо, ещё рано. Скорее, можно говорить о ситуации неустойчивого равновесия. Процедура банкротства продолжается. Крайне настораживает и личность нового директора. В общем, редакция «Рабочего компаса» уверена, что только благодаря коллективной борьбе заводчан и федеральной солидарности с ними других рабочих, Завод имени Дзержинского удастся отстоять. И отстоять не только сегодня. Но сохранить и передать всю заводскую мощь ЗиДа новому поколению страны. Передать вместе с другим индустриальным собратством, доставшимся нам в наследство от эпохи пролетарских побед.