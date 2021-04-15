Выборы судей и ответственность власти: два новых довода

В попытках в чём-то убедить людей используешь то, что называется доводами, но мы всех людей судим по себе, поэтому как бы нам и ни хотелось, но убеждая людей мы используем те доводы, которые убедительны в первую очередь для нас, а не для тех, кого мы убеждаем. Себя пересилить очень трудно.

Я часто приводил случай, как одному своему товарищу очень долго и подробно выкладывал доводы того, почему американцев не было на Луне. Но он все мои старания пропустил мимо ушей и ответил, что американцев не было на Луне по одной простой причине – это чрезвычайно опасное для жизни путешествие, и если бы оно состоялось, то астронавты вели бы себя на Луне крайне осторожно. А они бегают по Луне и прыгают с единственной целью бегать и прыгать. За какого идиота американцы меня считают? – завершил свой довод мой товарищ.

А вот мне такой довод – беспечное поведение американцев - в голову не пришёл (потом я, конечно, его тоже использовал).

Так вот, объясняя, почему у нас в России нет государства (фашистская власть вместо демократического государства), я указываю на то, что в России нет судов, а если нет судов, то нет и исполнения главной функции государства – судебной. И привожу в доказательство того, что в России нет судов, положения Основы конституционного строя России, согласно которым сувереном, высшим носителем и источником власти в России является только народ, и только народ имеет право править в России либо сам (путём референдума), либо через органы ИЗБИРАЕМОЙ народом на свободных выборах государственной власти (статья 3 Конституции РФ). Ещё раз: только народ на свободных выборах имеет право избирать органы государственной власти!

Право иметь честных людей во власти

Но таких органов государственной власти в России должно быть не сколько попало, а всего три – законодательная, исполнительная и судебная, причём, все эти ветви власти обязаны быть независимыми друг от друга (статья 10). А это значит, что члены одного органа власти не имеют права не то, что назначать членов других органов власти, а не имею права и вмешиваться в выборы органов власти народом.

А судьи у нас не только не избираются народом, но и назначаются «не пойми кем» – каким-то президентом, который не является органом власти и поэтому народ через него свою власть не осуществляет. Но сейчас речь не о том, что судьи назначаются не пойми кем, а о том, что судьи у нас не избираются народом. Хотя бы так, как они избирались в СССР.

Соответственно, судьи защищают не положения конституции демократического государства, как от них требует Конституция РФ, а сиюминутные требования фактически уголовной банды, устроивших этих судей в должность.

Ещё раз напоминаю, поскольку возникает вопрос, почему я утверждаю, что назначает судей уголовная банда и почему утверждаю, что судьи служат этой банде?

В Москве судей подбирает, лелеет, проверяет и охраняет управление судебного департамента города Москвы. На сайте Мосгорсуда можно прочесть: «В соответствии с федеральным законом «О судебном департаменте при Верховном суде Российской Федерации» Управление осуществляет подбор кандидатов на должности федеральных и мировых судей…». То есть именно судебный департамент выбирает судей из толпы кандидатов.

Что касается Управления судебного департамента города Москвы, то его руководители, выбравшие всех судей Москвы, В. Липезин и Л. Лопатина, в 2015 году были арестованы за хищения до 2 миллиардов рублей, из которой свыше 300 миллионов были похищены под предлогом, что эти деньги ушли на оплату переводчиков в судах. И с этим хищением положение таково.

В московских судах услуги переводчиков стоят в среднем 165 рублей в час (из которых собственно переводчику достаётся 45, остальное посреднику), оплата ведётся на основании постановления судьи. Вот это важно - без постановления судьи о привлечении к делу переводчиков, услуги переводчиков оплатить нельзя! Чтобы деньги, выделенные на оплату переводчиков украсть, судьи этого суда обязаны соучаствовать в краже вынесением фальшивых постановлений. Без соучастия судей эта кража неосуществима.

Ну и за период с 16 января по 22 декабря 2014 года несколько чисел из уголовного дела Липезина и Лопатиной. По сведениям из Преображенского райсуда в оплату постановлений судей о привлечении к делу переводчиков из бюджета поступило 4,3 миллиона рублей, а фактически на оплату реальных переводчиков ушло всего 50 тысяч. Остальное с помощью судей украдено! Или другой пример - по сумме 1400 судебных постановлений о привлечении переводчиков требовалось оплатить 13,7 миллионов рублей, а за реально участвовавших в делах переводчиков заплачено всего 81 тысяча, остальное украдено. И всего на счет посредников в воровстве со счета управления Судебного департамента по Москве поступило 322 млн. 800 тыс. рублей бюджетных средств в оплату судебных постановлений о привлечении переводчиков, из которых 321 млн. 391 тыс. рублей участники судейской ОПГ «похитили путем обмана». Но вообще-то, сумма ущерба бюджету, нанесённого Липезиным и Лопатиной может составлять 1,5 миллиарда по Москве и 0,5 миллиарда по Московской области.

И эти деньги, повторю, невозможно было украсть без участия судей - без написания судьями липовых постановлений о привлечении к делу переводчиков. Но какие проблемы с привлечение в сообщники воровства судей могут быть у воров, руководивших Судебным департаментом, если они сами своих сообщников в судьи и отобрали - без малейших признаков совести и на всё способных для своих «паханов». За свою зарплату и доходы судьи.

Сегодня суды в России - это организованная судейская преступная группировка, и какое соблюдение законов или какую справедливость можно ожидать от ОПГ? Они выносят те приговоры, которые им не закон, а пахан укажет. А пахан в Рашке, в конечном итоге один - Кремль. Только он назначает судей, только он назначает тех, кто подбирает негодяев на должности судей.

Так вот, приводя в доводах о необходимости избрания судей народом, я использовал не все доводы. Есть ещё и такой.

Статья 32 Конституции РФ:

«1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей.

2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.

3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

4. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государственной службе.

5. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении правосудия».

Вот теперь смотрите, где в этой статье Конституции, которую никто не имеет права менять, сказано, что вы лишаетесь права быть избранным судьёй в такой орган государственной власти, как суды, если вам мало лет или вы не имеете юридического образования? Если вы не умалишённый и не лишены свободы по приговору суда, то имеете прав участвовать в свободных выборах судей и если вас изберёт народ, то вы осуществите своё право «быть избранными в органы государственной власти» - право быть судьёй.

Но ведь выборов судей народом нет! Судей назначают в должность уголовные преступники! А вы хотите служить закону, как от судьи это требует Конституция, а не служить преступникам. Следовательно, вы лишены права, установленного статьёй 32 Конституции РФ.

И это при том, что согласно статье 64: «Положения настоящей главы составляют основы правового статуса личности в Российской Федерации и не могут быть изменены иначе как в порядке, установленном настоящей Конституцией». А Конституция РФ установила, что для того, чтобы выборы судей народом отменить, необходимо разработать и принять новую Конституцию.

И то, что судьи в России не избираются народом, а назначаются уголовными преступниками, которые требуют подчиняться себе, а не Конституции, лишает вас права быть судьёй. Это довод к тому, чтобы сделать судей избранными народом? Да, довод.

А вот теперь довод к хождению на выборы.

Кем в своей сути являются депутаты Думы и президент? Это представители народа, которым мы доверяем управлять не только своей собственностью, но и своей судьбой. Но вообще-то такие люди есть и в нашей обычной жизни – это те, которым мы доверяем совершать некие действия вместо себя, обычно мы даём таким людям заверенную у нотариуса доверенность.

Но вот что интересно – когда речь идёт, к примеру, об адвокате, которому мы доверяем свои имущественные права в суде, то у нас хватает ума понять, что адвокат может обмануть и поэтому должна быть ответственность за обман доверителя. И у нас есть статья 165 в Уголовном кодексе «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», согласно которой

«1. Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, …б) причинившее особо крупный ущерб, - наказывается …лишением свободы на срок до пяти лет…».

И это ни у одного юриста не вызывает удивления – а как же иначе?? Как можно оставлять без наказания злоупотребление доверием?

Но вот мы доверяем депутатам и президенту свою жизнь, и они её нагло ухудшают (может и не из-за подлости, а просто из-за дебильности – нам от этого не легче, - раз дебил, то не лезь в депутаты или президенты!). ИГПР ЗОВ предлагает ввести ответственность этих уродов за ухудшение жизни народа. И масса умников с юридическим образованием вопит: низзя!! И членов ИГПР ЗОВ за организацию референдума «За ответственную власть» осуждают.

А почему нельзя ввести ответственность этим представителям народа за обман и злоупотребление доверием??

И, если бы это злоупотреблением доверием было один раз, а то ведь 30 лет разные там зюгано-жириновские и им подобные безнаказанно злоупотребляют! И как назвать тех, кто видит это, но ходит и ходит на выборы, зная, что как не голосуй, а всё равно выборы будут сфальсифицированы? Как назвать тех, кого раз за разом обманывают, а они участием в выборах, выдают и выдают подлым тварям доверенность, да ещё и не для распоряжения своей жизнью, а для распоряжения жизнью всего народа??

Поскольку народ не имеет возможность голосовать за того, кому хочет дать доверенность – таких кандидатов просто не допускают к выборам, - то как не голосуй, в выборы всё равно будут сфальсифицированы. И получается, что выдачей доверенности на распоряжение судьбой всего народа является сам факт участия в выборах. Не важно, за кого вы голосовали, но раз вы на выборы пришли – вы пришли выдать доверенность выборной власти на право издеваться над народом. Просто ваш кандидат не победил, но на то и выборы большинством. Но доверенность власти вы дали!

И как назвать тех, кто в выборах участвует?

Тупые и подлые дебилы! Почему? Потому, что они знают, что выдают доверенность подлецам, но всё равно её выдают!

А как называются те, кто на выборы не ходит? Называйте их как угодно, но назвать их тупыми и подлыми дебилами нет оснований. Они не хотят давать доверенность на свою и других людей жизнь этим подлецам – за что им ставить такой диагноз – «дебил»?

И вот этот взгляд на выборы, как на выдачу доверенности, - это новый довод, который я раньше не использовал.

Ладно, ну а как должны действовать умные люди?

Разумеется, всячески добиваться реализации предложения ИГПР ЗОВ об ответственности власти.

И предпринимать все возможные меры, чтобы сделать судей избранными народом. Если будут у нас настоящие судьи, то даже при теперешних законах прекратится фальсификация выборов и недопущение к выборам тех, кому можно доверить судьбу страны – свою судьбу.