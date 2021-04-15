Журнал закрыт в рамках обеспечительных мер

Басманный суд Москвы запретил главному редактору студенческого журнала DOXA Армену Арамяну и еще трем журналистам журнала — Алле Гутниковой, Наталье Тышкевич и Владимиру Метелкину круглосуточно выходить из дома, пользоваться интернетом, а также общаться с кем-либо кроме адвоката без письменного разрешения следователя.

Всем фигурантам предъявлено обвинение по ст. 151.2 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего»). Обвинение было предъявлено из-за ролика, который был снят в поддержку Алексея Навального. Однако, как сообщает DOXA, ролик был удален по требованию Роскомнадзора.

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Журналисты, конечно, могут нести ответственность за свои публикации.

Однако решения суда нет, и до самого суда еще далеко. А в рамках обеспечительных мер для следствия журнал фактически уничтожен. Потому что он не может выходить без главного редактора и сотрудников.

Скорее всего суд не станет давать журналистам "по максимуму", и возможно вообще не найдет в их действиях состава преступления - ролик-то был удален по требованию надзирающей инстанции. Но журнал будет уничтожен. Возобновить его выход после длительного перерыва - это даже трудней, чем запустить новый проект.

Когда-то, когда Путин еще шестерил у Собчака, СМИ были "священной коровой" демократии. О том, чтобы ликвидировать СМИ за что бы то ни было даже речи не шло - первые закрытия оппозиционных газет провел Ельцин после государственного переворота 1993 года. Где-то месяцев на пять закрыли известные всему миру "Правду" и "Советскую Россию", "День" и "Гласность".

"Правда" и "Советская Россия" сохранили названия, но резко потеряли в статусе, тираже и на финал выпали из числа не только мировых, но даже общенациональных СМИ. "День" превратился в "Завтра" и стал контролироваться Кремлем. "Гласность", детище горбачевской перестройки, исчезла, как исчезла и газета "Ступени", ликвидированная по-тихому, без указа.

Сейчас же ликвидация СМИ, повторю, происходит решением районного суда в рамках обеспечительных мер. Почувствуйте разницу. И оцените значимость события.

Скоро такими темпами газеты будет участковый закрывать...

А.Б.