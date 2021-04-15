Казахстанский суд превращает дунган из жертв кровавого погрома в главных его виновников!

В Таразе (в бывшем Джамбуле) близится к завершению судебный процесс по делу о массовых беспорядках, произошедших в феврале 2020 года в Кордайском районе Жамбылской области, когда от рук националистов погибло 10 дунган, 185 человек обратились за медицинской помощью, свыше 23 тыс. жителей (в основном дунган) бежали на территорию соседней Киргизии, несколько тысяч дунган, из числа оставшихся в Казахстане, укрылись в мечетях, пограничных заставах. По официальным данным в результате конфликта было сожжено 39 жилых домов, 20 коммерческих объектов и 47 единиц автотранспорта; по предварительным данным материальный ущерб составил 1,7 млрд тенге. Всего пострадало 778 семей местных жителей. Власти отказались рассматривать погром в качестве межнационального столкновения и представили в качестве бытового конфликта. 12 апреля было оглашено обвинительное заключение. По его итогам было распространено письмо от представителя Ассоциации дунган Казахстана Харби Маурова, который открыто говорит, что власти намерены взвалить вину за произошедшее на самих жертв и выгородить и обелить убийц мирных граждан. Приводим его текст без изменений.

Социалистическое движение Казахстана с самого начала осудило этот погром как попытку проведения этнической чистки со стороны националистов, поддерживаемых режимом Назарбаева. Мы требуем всестороннего расследования и осуждения всех кто участвовал, подстрекал и поддерживал массовые убийства дунган в Кордайском районе Жамбылской области. В этой ситуации необходимо и политическое осуждение резни, чтобы оно не было повторено доморощенными нацистами снова, так как Акорда фактически уводит убийц от ответственности.

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«В течение трех часов государственный обвинитель, сотрудник Жамбылской областной прокуратуры Мешитбаев Л. зачитывал абсурдные, лишенные логики и здравого смысла обвинения, вызывающие лишь недоумение, тревогу, да и в целом ставящие под сомнение компетентность этого важного органа государственного надзора за соблюдением законности.

Что просит для подсудимых этот государственный обвинитель? По факту убийства одного из бандитов А.Д, который находился в составе организованной преступной группы в несколько тысяч человек, напавших на мирные села, и который на своей автомашине Audi сбил насмерть двух ни в чем неповинных людей, оставив десять детей сиротами, обвиняют пятерых дунган. Прокурор запросил для них сроки от 15 до 18 лет! Хотя на суде (в течение пяти месяцев) фактически была доказана невиновность четверых из них. Пятый подсудимый сам признался в убийстве А.Д.

При этом за убийство десяти мирных жителей пострадавших сел и ранение более двухсот человек обвинения по 99-й статье предъявлены всего четырем лицам казахской национальности! Для них сей прокурор запросил сроки от пяти лет условно и выше! Более того, он запросил по два года условно лицам, подстрекавшим в соцсетях к наказанию дунган! А ведь именно в результате их призывов в ту роковую ночь в Кордайский район съехались около десяти тысяч бандитов и мародеров (из показаний бывшего начальника КНБ района) и произошла эта страшная трагедия.

Что же это за СУД такой? Больше похоже на СУДИЛИЩЕ малого этноса, посмевшего дать отпор бандитам и убийцам в основном казахской национальности, напавшим на их села и устроившим погромы, мародерства, избиения и убийства. Хотя дунгане вынуждены были выйти на оцепление вместе с работниками правоохранительных структур, чтобы защитить свои дома и семьи. Их вина лишь в том, что они кинули несколько камней в сторону нападавших… Однако, следуя логике прокурора, дунгане не имели право в принципе сопротивляться, а должны были молча смотреть на все эти преступления, тихо мириться с убийствами своих близких и родных?

Посудите сами. Несмотря на то, что по итогам многочисленных показаний подсудимых и свидетелей, а также самих пострадавших невиновность 13-ти из 14-ти защитников мирных сел на судебном процессе, по сути, была доказана (у многих из них было неопровержимое алиби), прокурор просит для некоторых из них от 5 до 18 лет реального срока! Тогда как бандитам, устроившим поджоги трех домов и магазинов, соучастникам убийств и погромов, подвозивших камни, оружие и боеприпасы, чья вина была доказана, сей «гуманный» прокурор запрашивает смешные сроки от двух до пяти лет условно!

В чем причина столь абсурдного обвинительного заключения государственного обвинителя? Быть может в том, что следствие, которое проводилось тоже спец-прокуратурой, было проведено с мыслимыми и немыслимыми нарушениями закона и человеческой морали? Как утверждают подсудимые, причем как казахи, так и дунгане, чтобы выбить нужные показания, их зверски пытали, били током, обливали холодной водой, не давали спать, надевали на голову полиэтиленовые мешки и т.д. Многие, не выдерживая таких издевательств, пытались свести счеты с жизнью. Один из обвиняемых умер в СИЗО, совершив самоубийство. Акты суицида пытались совершить еще как минимум десять подсудимых!

Многих жителей из села Каракемер привлекли к ответственности по «кордайскому делу» лишь за то, что они были в плохих отношениях с действующим акимом села. Об этом подсудимые сами рассказали на судебном процессе. Также были озвучены страшные факты и доказательства участия самого экс-прокурора района Ашенова в организации и призывах к наказанию дунган! Об этом тоже поведали подсудимые, причем из числа казахской национальности. Кроме того, имели место многочисленные показания и свидетельства участия полицейских в мародерствах, погромах и избиениях мирных жителей пострадавших сел. Возможно, в этом причина абсурдного обвинительного заключения?!

Нельзя не отметить и то, как во время следствия в 27 домах жителей пострадавших сел проводились незаконные обыски и задержания в ночное время без предъявления соответствующих документов, конфисковывая денежные и другие материальные ценности. При этом задержанных также зверски избивали, пытали в Кордайском РОВД, заставляя признаться в участии в массовых драках и убийствах. И все это еще ДО предъявления каких-либо обвинений. Так, Ясырова Я. забрали в пять утра и допрашивали с пристрастием более 18 часов. Увидев искалеченного сына, сердце матери Ясыровой Ц. не выдержало, и она скончалась в ту же ночь. Ее следует считать 11-й жертвой тех трагических событий.

Издевательства и беззакония прекратились лишь после обращения правозащитников в Генеральную прокуратуру и в Комиссию по правам человека при президенте РК. Правда, виновных в этих преступлениях сотрудников Кордайского РОВД так и не привлекли к ответственности…

А ведь государственный обвинитель с самого начала присутствовал на судебном процессе. Почему же в обвинительном заключении он не учел все вышеперечисленные факты и доказательства? Для чего тогда вообще нужен судебный процесс и присутствие прокурора на нем, если он зачитал обвинительный акт, составленный еще в ходе следствия? На каком основании подсудимым, напавшим на мирные дунганские села и виновным в убийствах и погромах, прокурор просит мягкие сроки, а защитникам пострадавших сел, которые спасали свои семьи, детей и жен от преступников, убийц и мародеров, он предложил столь строгие наказания?

Если это судилище над малочисленным, мирным и трудолюбивым этносом, посмевшим сопротивляться убийствам и погромам со стороны титульной нации, то прямо об этом и скажите, господин Мешитбаев! Как после этого будут жить в Казахстане дунгане и представители других народов и этносов? Не геноцидом ли пахнет данный обвинительный акт?

Слава богу, еще есть СУДЬЯ, который должен вынести окончательный приговор. И мы надеемся, что он будет справедливым, несмотря ни на что. Но для этого нужна поддержка казахстанской общественности. Важен общественный резонанс, иначе шансов на беспристрастный исход очень мало. В этом случае не стоит рассчитывать и на порядок, мир, согласие в Казахстане! Не будет в нем места многонациональной гармонии и разнообразию культур! Усилится массовая миграция населения в другие страны…

Я призываю все прогрессивное и сознательное население нашей страны выступить против этого безумного и абсурдного обвинительного заключения, добиться справедливого судебного приговора — наказать виновных в резонансном этническом конфликте и оправдать невиновных защитников своих сел, жен, детей и матерей. Вместе мы должны дать шанс Казахстану называться правовым государством, островком стабильности и межнационального согласия, где проживает 130 этносов и национальностей!

Мауров Х. М.».