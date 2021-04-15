Новую Москву бросили - теперь застраивают промзоны

Власти Москвы планируют провести 35 аукционов по определению инвесторов для проекта "Индустриальные кварталы" в 2021 году, инвестиции в проекты могут составить 1,9 трлн рублей, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Эти 35 проектов дадут городу в общей сложности 146 тыс. рабочих мест и 1,9 трлн рублей в виде инвестиций. Бюджетный эффект составит до 200 млрд рублей в год, сказал Ефимов.

Он уточнил, что общая площадь земельных участков под аукционы составит 456 га, градостроительный потенциал - 7,5 млн кв. м. Здесь будет построено 3,7 млн кв. м производственных площадей 3,7 млн кв. м общественно-деловых объектов и социальных учреждений, а также 0,1 млн кв. м жилья.

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"Могут составить" и "дадут" - это несколько разные понятия. Это сами знаете кто даст обязательно, а здесь гарантий никто не дает.

И потом - 456 миллионов гектар! Вы на минуту представьте себе почти пятьсот футбольных полей. Зачем, если только что присоединили к Москве территории картофельных полей, в 2 раза превышающие размеры "старой" Москвы?

Вот днями посетил старую дачу, которая теперь в черте столицы. Вокруг - все как и было 30 лет назад, в поселке - ни одного нового дома, из тех, что строят "новые русские". Хотя место хорошее, полсотни верст от МКАДа, Киевское шоссе рядом и до электрички, если что, 15 минут пешком. Но не инвестирует что-то никто...

По дороге видел и жилой комплекс, буквально на бывшем поле. Аккуратные малоэтажные домики за забором, ну в точности германский концлагерь. А вокруг - одна природа, даже магазина не видно. И людей тоже что-то не видать, счастливых поселенцев.

В общем, надо промышленные зоны застраивать своими неликвидами. То, что работать там негде, наоборот, потенциальную работу уничтожили вместе с промпредприятиями - это всем понятно. И про 146 тысяч рабочих мет понятно - консьержки, дворники, продавцы в лавках. То есть те места работы, где жители фактически обслуживают сами себя. По принципу "мы, русские. сами себя едим, тем и живы".

А.Б.