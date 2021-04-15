Пропаганда договорилась до ядерных ударов в ответ на попытку выпилить Россию из капитализма

В Кремле наблюдается истерика, вызванная предложением Джо Байдена о встрече и последующим поведением американцев. Сообщается, что посла США Салливана вызвали в МИД, где сообщили, что «если Вашингтон после слов президента США Джо Байдена о намерении улучшить двусторонние отношения примет новые санкции, реакция Москвы будет решительной».

Действительно, терпеть такое совершенно невозможно. В Кремле только открыли шампанское и нарисовали себе картины исторической встречи Путина с Байденом, после которой всем станет понятно, что с интересами Кремля необходимо считаться, что Путин и Байден - партнеры, а тут опять про санкции, опять грозят выпилить из глобальной экономики. Честно говоря, не знаю, какой «решительной реакцией» угрожает миру российская власть. Пропаганда уже договорилась, до нанесения ядерных ударов в ответ на попытку выпилить Россию из капитализма. Что, в общем, логично, так как других козырей кроме атомной бомбы у Кремля нет.

Показательно, что при всей антизападной риторике и постоянных заявлениях о какой-то там дедолларизации российская власть больше всего боится, что их оставят за бортом глобального капитализма, к которому Кремль присосался всеми своими частями. На самом деле, когда Путин сказал: «Зачем нам мир, в котором не будет России» он имел в виду, что «либо я и мои люди, признаются частью мирового господствующего класса, либо мы эту цивилизацию закрываем и отправляем всех гореть в аду».

А так как российская верхушка давно уже признана частью мирового господствующего класса, то реально Путин хочет быть привилегированной частью господствующего класса, при появлении которой остальные должны послушно отходить в сторону, потому что иначе мы за себя не ручаемся и можем что-то нехорошее с миром сделать. Но с такой постановкой, конечно же, никто не согласится. Короче, дружите с нами, не мешайте нам, а то всем будет плохо, потому что у нас есть атомная бомба.