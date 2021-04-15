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Московский листок

Сначала папу с мамой, а потом уж и самому можно

Опубликовано 15.04.2021 в разделе комментариев 0

москва выборы

Радость-то какая! Председатель Мосгордумы Шапошников сделал прививку от ковида! И прям тут же об этом сообщил на сайте вверенного ему органа.

Алексей Шапошников сделал прививку от COVID-19 на ВДНХ

Все правильно рассказал, как не больно колют и почти не страшно. Молодец, мужик!

Вот только странно - все большие руководители в мире старались делать прививки первыми в своих странах, даже весьма пожилые, вроде Меркель или Нетеньяху. И только у нас не спешили, наверно, ждали, когда наберется приличная контрольная группа привитых нашей, "самой лучшей в мире". Путин вообще к осени собирался, а пока в бункере посидеть, но потом устыдился, видать, и пошел колоться: "Я прививок не боюсь, если надо уколюсь".

Ну а Шапошников уж потом, после Путина.

Самое трогательное же после 1-й минуты: господин Шапошников сначала отправил прививаться своих пожилых родителей неделю назад, а когда убедился, что все в порядке, пошел сам. Ну молодец! Ну просто пример для подражания для нашей лучшей молодежи.



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