Анатолий Баранов: Не можете же вы представить, что на вас напала трансформаторная будка

Дал комментарий "Свободной прессе".

Что-то пошло не так в российских коридорах власти. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал США противником России. Примечательна эта новость тем, что прежде у нас американцев все чаще «партнерами» именовали.

Рябков отреагировал на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена по ситуации на Украине, в котором тот пообещал, что если Москва продолжит «агрессивные и безответственные» действия, то президент США Джо Байден «сдержит свое слово» и заставит ее «расплатиться».

— Если каждое случайное слово заместителя министра считать поворотной вехой в истории, то история будет похожа на коленчатый вал, — продолжает разговор главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — Но ситуация складывается действительно неприятная, мягко говоря. Запад открыто бряцает оружием, а оружие — это такая штука, которая непременно выстрелит, если размахивать.

— Почему Россия все эти годы называла США «партнерами», несмотря на то, что они нас давно, не стесняясь, называют «противниками»?

— Слово «партнер» многозначное. И иногда означает нечто совсем неприличное. Мы все поднимаемся с колен, поднимаемся… А все партнеры. И все какие-то пассивные. Может, в противниках как-то и приличнее будет находиться. Хотя мера ответственности разная.

— По-вашему, российские элиты готовы все еще поторговаться, найти компромисс?

— Российские элиты сегодня — это несколько кланов торгашей, отличаются друг от друга только тем, чем торгуют. Одни откровенно распродают национальное богатство. Другие торгуют патриотизмом — на фоне чего продают продукцию оборонной промышленности, стратегические товары и прочее.

В последнее время даже стали поставлять разным странам боевых холопов. Так что суть элит от того, чем они торгуют, не меняется. В конечном счете, все равно торгуют — нами. Естественно, серьезное противостояние — это угроза бизнесу. Одно дело разогреть рынок парой громких высказываний, другое дело бросать в огонь все с таким трудом заработанное — каждый выстрел из автомата Калашникова обойдется в доллар. Жалко.

— А видят ли США в нас противников? Ну, с Китаем понятно — те претендуют на смещение США с роли мирового гегемона. А мы им чем угрожаем? Тем, что не вписываемся в их стандарты и установленные ими правила игры? Или тем, что у нас есть оружие, способное уничтожить Америку?

— Они видят в нас таких противников, которых можно сожрать. За нулевые годы дичь жирку нагуляла, пора выходить на охоту. Конечно, на роль мирового гегемона нынешняя Россия претендовать не может с 145 миллионами населения и полутора процентами мирового ВВП.

Чубайс одно время раскручивал идею «энергетической сверхдержавы», но это был просто маркетинговый ход — Чубайс торгаш. Сейчас нас и отсюда вышибают — Европа хочет продавать свою дорогую электроэнергию, а не покупать нашу задешево. Тут системная ошибка маркетолога Чубайса. Но не можете же вы представить, что на вас напала трансформаторная будка. Что вы конкурируете с трансформаторной будкой за рынки и территории?

— Некоторые эксперты считают, что мы с США были, есть и будем противниками при любом строе, что партнерство между нашими странами возможно лишь на условиях подчинения одного другому. Так ли это?

— Нет, это не так. Царская Россия нуждалась в усилении США против Британии и Франции, и даже уступила им Аляску. Потом Штаты хотели усиления Советской России против Германии и отчасти Франции. Во время войны ленд-лиз был вполне откровенным решением Штатов, но, когда война закончилась, и настало время делить мир, отношения резко поплохели. И это понятно. Выгода и расчет. Это с Германией или Францией отношения замешаны на всяких культурологических сложностях, не говоря об Израиле. А с США все честно, как на Черкизовском рынке в былые времена.