12 апреля в России отмечался День космонавтики. 60 лет назад советский летчик Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полет. Его имя стало широко известно в мире, а сам он навсегда вписал и свое имя, и этот полет в мировую историю. Три года спустя 16 июня 1963 года состоялась вторая космическая сенсация, – свой легендарный полет в космос совершила отважная Чайка – таким был позывной Валентины Терешковой. Ее полет для людей того поколения значил не меньше, чем полет Гагарина. Это событие стало серьезным прорывом в борьбе за господство в космическом пространстве. Советская наука в очередной раз показала США «кузькину мать».

Но, как стало широко известно гораздо позже, полет прошел не столь успешно, как об этом писали. Не будем вдаваться в технические тонкости полета, только известно, что Генеральный конструктор космических кораблей Сергей Королев в узком кругу якобы заявил: «При мне больше ни одной бабы в космосе не будет», и расформировал женский отряд космонавтов. Лишь в 1982 году, спустя 16 лет после его смерти, второй советской женщиной, побывавшей в космосе, стала Светлана Савицкая.

После своего исторического полета член КПСС с 1962 Валентина Владимировна свое истинное призвание нашла в политике: депутат Верховного Совета СССР, Глава Комитет советских женщин, член Всемирного совета мира, член ЦК КПСС, делегат съездов КПСС, член Президиума Верховного Совета СССР и т.д. и т.п. После распада Советского Союза и запрета деятельности КПСС, коммунистическая партия не только выжила, но и сделалась одной из влиятельнейших партий в новой России. Но… не правительственной. Правительственной, как известно, стала Единая Россия. И Терешкова решила:

«Не хочу быть черной крестьянкой,

Хочу быть столбовою дворянкой».

Вступив в "Единую Россию", товарищ Валентина перевоплотилась в госпожу Терешкову, а в 2011 году стала депутатом Государственной Думы, где вместе с Еленой Мизулиной и Ириной Яровой, Терешкова вошла в межфракционную депутатскую группу по защите христианских ценностей. В этом качестве она активно поддерживала внесение изменений в Конституцию России, согласно которым, «православие является основой национальной и культурной самобытности России». А у старшего поколения еще свежо в памяти ее ОБРАЩЕНИЕ К ЮНЫМ АТЕИСТАМ-ЛЕНИНЦАМ СТРАНЫ СОВЕТОВ, где есть такие слова:

«Обидно и больно становится за тех людей, которые в наше чудесное советское время продолжают верить в древние предания и мифы. Религия — большое зло. Она мешает людям правильно смотреть на реальную действительность и познавать ее, сковывает их трудовую и общественную активность, заставляет понапрасну растрачивать здоровье и силы, жертвовать счастьем на земле в угоду несуществующему загробному миру. Вот почему мы радуемся тому, что на борьбу с религиозными предрассудками и суевериями все настойчивей и смелей поднимается наша молодая смена — вы, наши юные друзья! «Все во имя человека, для: блага человека» – таков девиз Коммунистической партии Советского Союза. Он должен быть и вашим девизом».

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До последнего времени депутат Терешкова особой активностью в Думе не отличалась. Некоторые коллеги ее называют «миссис «Да», так как, голосуя за различные инициативы и законы, она обычно их поддерживает. Но вот, спустя 57 лет после своего исторического полета на орбиту, Терешкова совершила свой очередной подвиг: 10 марта в Госдуме она, якобы спонтанно, по просьбе неких таинственных «простых людей», предложила коллегам поправку к Конституции, согласно которой можно будет «обнулить» количество президентских сроков, открывая действующему главе государства заход на пятый круг. Большинство депутатов встретили это предложение дружными аплодисментами и поддержали его, а сам Путин высказался в том духе, что он, может, и не подумал бы об этом, да народ настаивает. Дословно это выглядела так: «В принципе, этот вариант был бы возможен, но при одном условии: если Конституционный суд даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам основного закона». Как и следовало ожидать, депутаты поправку одобрили. «За» проголосовали 380 народных избранников, против – 43, воздержался – 1. Конституционный суд (кто бы сомневался) признал законными поправки в Конституцию.

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В марте этого года Валентине Владимировне исполнилось 84 года, без малого 30 лет как она на пенсии. Возможно, поэтому она без колебаний проголосовала за увеличение пенсионного возраста в стране. Но, не смотря на преклонный возраст, уходить на отдых она не собирается, хотя, находясь на высоких постах в государственных структурах власти, Валентина Владимировна смогла обеспечить себе и своей семье очень высокий материальный достаток. К ее жизни, как и ко всем выдающимся гражданам страны, народ проявляет повышенный интерес. Из открытых источников известно, что Терешкова несколько раз попадала в список самых богатых государственных деятелей-женщин. Многие сведения о недвижимости Терешковой и источниках ее доходов засекречены, но даже факты, которые указывает она сама, впечатляют. В год Валентина Владимировна зарабатывает около 13 миллионов рублей, на счетах в различных банках находится более 20 миллионов рублей, да плюс доли в различных предприятиях. Помимо почти 700-метрового дома, в декларации упомянуты еще три квартиры. Всего лишь одна из них — в Гранатном переулке — стоит порядка 200 млн. рублей.

Как пел В.Высоцкий: «А что не пить, когда дают, а что не петь, когда уют и не накладно…»