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Московский листок

Анатолий Баранов на "Московской трибуне": умный снос и другие инновации

Опубликовано 15.04.2021 в разделе комментариев 0

В Москве 50 старых домов демонтировано по технологии «умного сноса» в рамках реновации с момента старта программы, сейчас на месте снесенных домов подобрано 17 стартовых площадок с градостроительным потенциалом в 289 тыс. кв. м.

Строительство на этих площадках позволит переселить более 10 тыс. человек.  

Уточняется, что программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 тыс. 175 домов.

***

У меня что-то плохо с арифметикой.

За 3 с лишним года снесли 50 домов, а запланировано под снос 5 с лишним тысяч. Я правильно понимаю, что такими темпами снос остальных 4950 домов займет 300 лет? С небольшим...

И переселение 1 миллиона москвичей - это здорово и масштабно. Но пока речь идет о 10 тысячах человек. Я правильно понимаю, что такими темпами миллион расселят через 300 лет?

Больше вопросов не имею. Ответьте, пожалуйста, на эти.



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