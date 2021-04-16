Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Если все знают, что ты жулик, жульничать гораздо сложнее

Опубликовано 16.04.2021 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

губернатор ростов говнярка
Если все знают, что ты жулик, жульничать гораздо сложнее

Мы уже многократно с возмущением писали о проблемах ростовских погорельцев. Сейчас мы возвращаемся к этой теме снова, но уже с радостью. Очень вероятно, что хождение по мукам (по чиновникам) ростовских погорельцев подошло к концу. А именно — 14 апреля 2021 было официально объявлено:

«Губернатор Василий Голубев и ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко согласовали выделение 41 миллиона рублей из областного и 23 миллионов из городского бюджета на компенсации потерявшим жилье погорельцам с Театрального спуска».

https://161-ru.turbopages.org/161.ru/s/text/gorod/202..

 

Напоминаем, пожар, уничтоживший несколько жилых кварталов, произошёл в Ростове 21 августа 2017 года. Чудом вспыхнули именно те кварталы, которые мешали власти и бизнесу произвести масштабную застройку. Пожарные не ехали два часа, видимо, их задержало ещё одно чудо. Дополнительно отметим, что люди видели поджигателей, и первоначальной версией следствия был поджог (https://www.interfax.ru/russia/575993). Но опять каким-то чудом поджог превратился в несчастный случай.

Далее началась выдача компенсаций. Примерно половина пострадавших собственников квартир их получила, остальным отказали под самыми странными предлогами. В качестве причины отказа высказывалась извечная для жилищных чиновников отмазка: у вас ещё есть собственность. За оную собственность сходила и бытовка на садовом участке, и комната с печным отоплением (одна на всю семью).

В течении нескольких лет ростовские погорельцы ломились сквозь стену равнодушия и издевательства, выставленную чиновниками. Они обращались в прессу, устраивали акции протеста. Последней каплей, промывшей, наконец (в декабре 2020 г), стену игнора, стало письмо 11-летнего школьника Димы Антошина из Ростова-на-Дону к президенту России (и в СМИ, разумеется). Цитирую: «У меня была своя комната, ко мне приходили мои друзья. На Новый год мы с мамой в моей комнате наряжали ёлку, а сейчас, после пожара, нам с мамой стало жить плохо. У нас одна комната, топим в кухне печкой, на которую мама ставит плитку, чтобы было теплее. В нашем сгоревшем доме на первом этаже живёт бомж…»

Первой реакцией на письмо была следующая — в дом к Антошиным пришёл детозащитник из прокуратуры и предложил на время забрать ребёнка в приют. Однако потом начались переговоры. Погорельцев начали вызывать в администрацию и обещать перевести им, наконец (не прошло и четырёх лет, ура!) компенсацию на покупку нового жилья.

Но все эти обещания оставались на словах (не воплощаясь на бумаге). Затем сроки выплаты начали малость дрейфовать, отодвигаясь во времени, а затем и вовсе чиновник, непосредственно работавший с погорельцами, перестал работать в данном месте.

Погорельцы снова возобновили кампанию по привлечению общественного внимания к градостроительным подвигу ростовских властей и ростовского бизнеса. И вот, наконец, дело сдвинулось.

Что тут ещё можно сказать? Во-первых, сделать простой вывод — если кажется, что всё бесполезно, если кажется, что вас обложили со всех сторон ватной стеной, нужно просто не отчаиваться. Упыри боятся света. Жулики боятся огласки. Не потому, что им будет стыдно (какой к черту стыд у этой категории граждан), а просто потому, что если все знают, что ты жулик – жульничать гораздо сложнее и даже иногда опасно.

И во-вторых, можно задать себе вопрос. А нравится жить в такой обстановке, когда всё, что у тебя есть, может быть обнулено мгновенно и кардинально, просто потому, что большим дядям захотелось покушать именно тут? И добиться восстановления своих прав получится только в том случае, если хватит сил на долгую и трудную борьбу. Может, лучше изменить ситуацию сразу и принципиально. Благо исторический опыт есть. А, товарищи?



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За какую партию вы проголосуете в сентябре?:
Результаты
Интернет-ТВ
Наши новости на канале "Главтема Народ"
Наши новости на канале "Главтема Народ"
16.04.2021
Новую Москву бросили - теперь застраивают промзоны
Новую Москву бросили - теперь застраивают промзоны
15.04.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Арест Костромы (0)
Если все знают, что ты жулик, жульничать гораздо сложнее (0)
Вступив в "Единую Россию", товарищ Валентина перевоплотилась в госпожу Терешкову (0)
Наши новости на канале "Главтема Народ" (0)
Анатолий Баранов на "Московской трибуне": умный снос и другие инновации (0)
Анатолий Баранов: Не можете же вы представить, что на вас напала трансформаторная будка (4)
Сначала папу с мамой, а потом уж и самому можно (0)
Только коллективная борьба может спасти предприятие (5)
Пропаганда договорилась до ядерных ударов в ответ на попытку выпилить Россию из капитализма (7)
Новую Москву бросили - теперь застраивают промзоны (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Бегство частного капитала сократилось в 1,7 раза
Дарья Митина Дарья Митина: Тут вот так
Михаил Делягин Михаил Делягин: Страна в ауте, бюджет в профиците: экономику выжимают досуха к войне?
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: Еще о собственности
Михаил Делягин Михаил Делягин: Платежный баланс РФ: добро пожаловать в нормальность и отказ от импортозамещения!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss