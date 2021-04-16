Арест Костромы

В этом году ему исполнится сорок лет. Правоохранители задержали замглавы Департамента экономической политики и развития города Москвы Леонида Кострому. 15 сотрудники ГСУ СКР и ФСБ "приняли" Леонида, а на его квартире прошли обыски. По данным следствия, чиновник за вознаграждение в размере нескольких миллионов рублей пообещал содействовать заключению контракта по благоустройству.

И вот откуда их берут, таких?

Окончил ВШЭ, откуда еще...

Чем занимался, за какие заслуги назначен на должность? "Работал в аналитических компаниях, специализируясь на социально-экономических и политических исследованиях, а также стратегического консалтинга и исследований, консультируя федеральные и региональные органы власти, государственные компании, международные и российские институты развития по широкому кругу экономических и инвестиционных вопросов".

То есть занимался какой-то херней, о которой ничего конкретного даже и не скажешь.

Но при этом имеет благодарность мэра Москвы за вклад в улучшение инвестиционного климата, а также абсолютный победитель московского конкурса «Менеджер года ». То есть кавалер почетной грамоты и лучший среди себя.

Сейчас сидит на Петровке и, думаю, не понимает, в чем виноват? Все как учили в "вышке" - инвестировал в человеческий капитал, то есть в себя любимого. А что? Он же лучший!

В тротуары ему, что ли, инвестировать? В клумбы?