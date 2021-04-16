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Московский листок

Пандемия навсегда

Опубликовано 16.04.2021 в разделе комментариев 0

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Пандемия навсегда

Неравномерный доступ стран к прививкам может продлить пандемию коронавируса до 2023 года и развязать больше национальных конфликтов, предупреждают эксперты американо-британской консалтинговой компании IHS Markit. Развитые страны закупают вакцины в 3-4 раза больше численности своего населения, тогда как до развивающихся стран дозы почти не доходят. Это замедлит темп борьбы с коронавирусом, так как в странах, которые не могут позволить себе большое количество доз, начнут вырабатываться новые штаммы коронавируса. 

«Вакцинный национализм может дать преимущества странам на короткой дистанции, однако он серьезнейшим образом подрывает коллективное противодействие пандемии из-за влияния на распределение вакцин не лучшим образом», — пишут эксперты.

***

До сих пор люди не очень понимают, с чем столкнулись.

Это не обычная эпидемия, таких еще не было, но обязательно будут в дальнейшем. Это не самая страшная эпидемия - слава богу, смертность от ковида не так высока, как от холеры или чумы. И заразность ковида не так высока. Если бы хоть один показатель был сравним с Юстиниановой чумой, то сейчас города-гиганты полностью запустели бы по всему миру.

Это болезнь "цивилизации мегаполисов", где население ослаблено неестественным образом жизни и скверным питанием, а развитые коммуникации похзволяют любой заразе распространяться по миру за несколько недель - у оспы и чумы на этоь уходили десятилетия.

Современная "цивилизация мегаполисов" является идеальным инкубатором для эпидзаболеваний типа ковида. 

А вакцинация в условиях империалистической глобализации, когда доступ к вакцинам неравномерен, лишь способствует "совершенствованию" вируса в популяции, появлению все более резистентных к лечению форм. 

В "цивилизации мегаполисов" инфекции, подобные ковиду, могут циркулировать практически вечно, постоянно совершенствуясь, вызывая вспышки заболеваемости и смертности, потом затихая. Понимаете? Это навсегда!

А следующий вирус, более смертоносный и более заразный, будет способен вообще уничтожить всю "цивилизацию мегаполисов".

Анатолий Баранов



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