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Московский листок

Идеолог нового дворянства Николай Патрушев снова демонстрирует слабоумие

Опубликовано 16.04.2021 автором Дмитрий Якушев в разделе комментариев 0

церковь рпц кирилл царь
Идеолог нового дворянства Николай Патрушев снова демонстрирует слабоумие

Теневой правитель России, идеолог нового дворянства Николай Патрушев заявил, что «значительный приток мигрантов способствует возникновению очагов этно-религиозной напряженности в Крыму».

«К появлению очагов межнациональной и межконфессиональной напряженности может привести наблюдаемая радикализация части проживающих в Крыму мусульман, попадающих под влияние священнослужителей, исповедующих течения ислама радикального толка», - сказал Патрушев, выступая в Севастополе.

На самом деле, это называется, «а поутру они проснулись». Межконфессиональная и межнациональная напряженность наблюдается не только в Крыму, а стала постоянным фоном по всей России. И это прямое следствие государственной политики по насаждению духовных скреп или «возрождению религии», к которой сам господин Патрушев прилагает самое деятельное участие.

Тут всё очень просто. Если церковь у вас фактически не отделена от государства и прямо является государственным институтом, то естественно, что в исторически мусульманских регионах власти будут пытаться опираться на ислам. Как иначе? Естественно, что часть населения скажет, раз у нас так развивается православие, то дайте и нам нашу исламскую веру. Мы тоже хотим духовности. Казалось бы, и хорошо, так как власть получает через религию православную и мусульманскую ещё один инструмент управления людьми. Так идиоты во власти и думали.

Но вся штука в том, что, если РПЦ ещё можно управлять из администрации президента, и то возникают проблемы, как показал случай с уральским игуменом Сергием, которой последовательно дошел до того, что вера и Бог выше президента и проклял Путина, то с исламом и вовсе получается неуправляемая история. Все центры ислама находятся за пределами России, и они все «радикального толка». И для религиозного человека лояльность к этим центрам превосходит лояльность к государству неверных. У вас даже в Чечне власть фактически солидаризируются с убийцей учителя в Париже и его хоронят в республике с почестями, а местное телевидение делает репортаж о нем, как о герое. И это всё результат политики Патрушева-Путина по насаждению духовных скреп. Другого и быть не могло. Вы сами создали монстра, который вас теперь пугает и угрожает единству страны. Скрепы на деле оказались мощнейшими колунами.

Учились бы у Франции, где государство работает над созданием единой нации, и все религии одинаково отделены от государства. Где поэтому французы с любым этническим происхождением чувствуют себя, прежде всего, французами и вместе выходят на общие акции, в том числе за право на свободу слова. Это не Запад, а патрушевская Россия стала страной мультикультуризма, лишающего людей общей основы и мешает становлению единой политической нации. Собственно, это ещё одно ваше преступление против России, совершенное по глупости и маниакальному желанию бесконечной власти.

Впрочем, жизнь берет своё и даже вопреки государственной политике, единство людей разного этнического происхождения всё равно складывается, потому что такое единство диктуется необходимостью и общими для всех проблемами. Саид-Мухаммад Джумаев в общих рядах протестующих против вашей власти вам тому пример (хотя драться с ОМОНом, конечно, не стоило).



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