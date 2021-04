В Казахстане американские военные биологи готовят "боевых" верблюдов против России и Китая

Если раньше в качестве переносчиков заболеваний военные биологи рассматривали в Центральной Азии летучих мышей и клещей, то теперь в ход и пошли верблюды.

Мы никогда не сомневались в том, что в военно-биологической Центральной референс-лаборатории (ЦРЛ) в Алматы и в пяти казахстанских НИИ, работающих уже много лет по программам Пентагона, продолжаются разработки новых боевых веществ, направленных против соседних держав – России и Китая. И теперь наши опасения оправдались, когда таджикские ученые и общественные деятели, попросившие не называть свои имена, сообщили редакции Socialismkz.info о новой американской программе по поиску и дальнейшей модификации заболеваний, передающихся уже через верблюдов.

Проект Пентагона называется «Camels as biosurveillance sentinels: Risk at the human-camel interface», что в переводе означает «Верблюды как сторожевые наблюдатели: риск передачи вирусов от верблюда к человеку», который сейчас осуществляется на территории Казахстана и Таджикистана с привлечением местных ученых и специалистов. Исполнителем является Агентство по уменьшению оборонной угрозы (DTRA) - это агентство находится в составе Министерства обороны США и проводит все военно-биологические исследования, связанные с поиском и дальнейшей модификацией в лабораторных условиях штаммов опаснейших недугов.

К выполнению заказа Пентагона привлечены Научно-исследовательский Институт проблем биологической безопасности из Казахстана, Институтом проблем биобезопасности Таджикистана, Калифорнийским университет в г. Дейвисе из США, Военно-морской медицинский исследовательский центр из США и Медицинская школа Дюка-Нуса из Сингапура. При этом к выполнению проекта в качестве главной технической базы по проведению экспериментов для производства новых биологических боеприпасов мобилизована как раз Центральная референс-лаборатория (ЦРЛ) в Алматы.