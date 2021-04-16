Сергей Резник: Покровские ОПГ, Карим Бабаев, Виталий Борзенко - это крупняшки-крупняшки

В понедельник, 12 апреля, стало известно о задержании бессменного на протяжении последних 27 лет главы администрации Аксайского района Ростова-на-Дону Виталия Борзенко.

Его арестовали в Кисловодске, где он проводил отпуск в санатории. Спустя некоторое время стало известно о других фигурантах уголовного дела — крупных российских бизнесменах Кариме Бабаеве и его сыновьях (Эдуарде и Вадиме), а также предпринимателе Иване Ситько.

СМИ сообщают о создании ими ОПС, которая долгие годы действовала в регионе.

Ситуация с задержанием Борзенко вызвала серьезный резонанс в обществе. Долго время ему и его окружению многое сходило с рук, что напрямую связано в том числе и с проблемами правоохранительных органов региона. Такое мнение в беседе с «Политемой» выразил журналист-обозреватель ФОРУМа.мск Сергей Резник.

«Ну, вообще, такое задержание — это сенсация. Представьте себе если бы в Московской области задержали главу Ленинского района, которым работал Голубев (нынешний губернатор Ростовской области — прим. ред.). Или по аналогии со сроком службы Виталия Ивановича [Борзенко], 27 лет возглавляющего район, представьте, если бы в Москве задержали, например, бессменного министра.

Таким людям всё сходило с рук, абсолютно всё.

Куда он не мог дотянуться или обжигался, там руки просто убирал или одёргивал. Обо всём этом писалось года с 2006, наверное. Где-то на протяжении 14-15 лет об этом писали, часто даже вообще в открытую — и ничего. И всегда всё закрывалось.

Мне известна одна легендарная история, когда к главе приехали два полковника из Москвы и сказали: «Собирайтесь, поедем». Он сказал, что ему нужно подумать день-два, на что ему сказали, что времени нет. Он обернулся, достал из сейфа, то, что сейчас называется «кирпичами». Раньше возили деньги наличными в Москву, потом денег стало много, возить стало тяжело и стали покупать «кирпичи», бриллианты в мешочках. В одной руке чемодан денег, а в другой руке мешочек бриллиантов. Вот, достал он мешочек «кирпичей», людям отдал, похлопали и сказали: «работайте дальше».

Вот такого масштаба как он, это как если бы арестовали Али Узденова (ростовский предприниматель — прим. ред.). Или вот недавно была реализация — «хлопнули» ОПГ Покровские. Покровский это сельхоз производитель, пятый в России по земле. В Ростовской области все главы у себя концентрируют такие серьезные земельные наделы. Но вот почему-то сейчас время выбрало Виталия Ивановича. Все, конечно, в таком легком удивлении.

В регионе сложилась уникальная ситуация. Есть прокуратура ЮФО. Там сидит человек из Петербурга — это Андрей Владимирович Кикоть. Есть начальник УФСБ по Ростовской области генерал Южаков. Он пришел из погранслужбы, он некоммерческий, скажем так. И есть несуразное МВД, которое мобильниками журналистов больше интересуется, а также есть «особенное» управление Следственного комитета. Когда шли реализации по Покровскому ОПГ, их вывезли в Москву, и сейчас этим занимается СК из Москвы. Потому что Ростов это просто сольет.

Сейчас поменяли областного прокурора. Был Баранов — у него сразу домик в Аксайском районе появился, и он в этом домике благополучно жил и ничего не делал. Вот был такой прокол у региона. Сейчас пришел новый прокурор из Тульской области, прокурор ЮФО, его не купят. Потому что он молодой, он карьерный, зачем ему вляпываться в это? Начальника УФСБ они не купят, у него не те интересы вообще. Коррупции вообще стало просто тяжело жить.

Но опять-таки в Ростовской области абсолютно провалены направления по работе полиции, Следственного комитета и судов. До недавнего времени, пока был старый прокурор, была полностью провалена работа прокуратуры. Представляете? Когда есть прокуратура ЮФО, СКФО (это уже генпрокуратура), а вот в регионе работает одно ФСБ. Все остальные просто зарабатывают бабки.

Вот сейчас в Ростовской области два таких вот прогремевших громом дела: Покровские ОПГ, Карим Бабаев, Виталий Борзенко — это крупняшки-крупняшки».