КОВИД стал понятен

После того, как больше года прошло после начала КОВИД пандемии практически все неясные вопросы сняты.

1. Вирус выделен и миллионы исследований с антителами, и гибридизацией нуклеиновых кислот доказали более, чем на 100%, что это один и тот же вирус. Более 6 лабораторий в мире полностью реконструировали с очень высоким разрешением сам вирус, его белки и те изменения, которые он вызывает в клетке.

2. Стало ясно, что имеется только 2 выхода: переболеть или вакцинироваться. Другого не дано. Спастись не удастся. В первом случае возможна смерть и долгие осложнения даже после легкого течения болезни - у меня десятки друзей переболели в легкой форме и до сих пор не могут оправиться: одышка ментальные проблемы. Во втором случае - небольшая температура и слабость на один день. Кстати, некоторые КОВИД диссиденты стали отрицать наличие КОВИДа именно после того, как им переболели и получили осложнение на мозг. Вместе с недообразованностью - они ни разу не прочитали ни одной биологической статьи на английском языке — это привело их к отрицанию КОВИДа на основе неких постулатов 19 века. Кстати, Гундаров выделение вируса не отрицает.

3. КОВИД имеет очень характерный симптомо-комплекс и не требует верификации с помощью ПСР теста. Это проблемы с обонянием, матовое стекло на КТ, гиалиновые мембраны, чувствительность к дексаметазону... Требование российских властей делать вскрытие умерших от КОВИДа - очередная глупость, приведшая к ненужным смертям патанатомов и их уходу из профессии.

4. Россия резко занизила смертность от КОВИДа. По общей избыточной смертности за 2020 год (0.22%) она лидирует или находится на одном из первых мест в Европе, да и в мире. За 2020 год избыточно умерло 324 тысячи по данным властей или 500 тысяч по данным независимых подсчетов. Хотя российские власти дали всего 98 тыс. смертей от Ковида, но, на самом деле, подавляющая часть российской смертности была замаскирована диагнозом коморбид. Об этом проговорилась сама Голикова.

5. Швеция за свое упрямство заплатила (сравнивая с соседними странами) более 7 тысячами избыточных смертей, хотя жители севера Европы болели обычно в более легкой форме, чем с юга Европы.

6. Четыре страны скоро победят Ковид. Россия, где более 50% переболели Ковидом, судя по наличию антител у 50%, Израиль, Англия и США, где уже почти (вспомним «великого» Трампа, так любимого КОВИД-диссидентами) все вакцинированы.

7. Стали понятны пути заражения: без маски, в скоплении людей и через школу.

8. При правильном ношении (бронежилет тоже не спасает, если его на бедре носить) маски позволяют предупредить заражение - мой собственный опыт и др. и масса других историй из России.

9. Стало ясно, почему от Ковида погибают в основном старые люди – у них больше рецепторов к Ковиду на клетках легких (https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.03.005).

10. Также понятно, почему жители Северных стран болеют легче, чем южане, - у них в стенках воздухоносных путей больше плазматических клеток, которые синтезируют антитела из группы ИгА, которые (и только они) могут потом секретироваться в просвет дыхательных путей и блокировать вирус. Если возникнет проблема верификации новости, готов ответить на вопросы (mironaaa@yandex.ru).