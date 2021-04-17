О новых санкциях и возможной войне с Украиной

США впервые ввели реальные санкции в отношении России в виде запрета на прямую покупку российских государственных облигаций. Это серьезный ход, который в принципе, и в перспективе может обвалить рынок российского госдолга с очень серьезными последствиями для всей экономики. Но это ещё и не полный запрет, потому что тот же госдолг можно покупать не напрямую и, если рынок будет понимать, что всё нормально и стороны договорились, то всё стабилизируется.

В российском Минфине пытаются сделать хорошую мину и говорят, что на сегодня нерезидентам принадлежит только около 20% облигаций, и обещают, что покупать государственные бумаги будут российские банки. Что на самом деле совсем не факт. Во всяком случае американский запрет на работу в Крыму российские банки выполняют исправно, потому что любой крупный или даже средний банк – это международный бизнес, а это уже поле, где действуют американские законы.

Глава «Сбербанка» Герман Греф назвал санкции от Байдена «рациональным ходом», так как они касаются только новых облигаций, а не уже выпущенных. «Если бы США наложили санкции на весь госдолг, то это были бы санкции не против российского государства, а против их собственных инвесторов», - заявил Греф. Хотя очевидно, что после запрета на покупку новых облигаций у тех же инвесторов должно возникнуть серьезное сомнение в возможности обслуживания Россией выпущенных ранее бумаг, что тоже может привести к обвалу рынка российского госдолга и невозможности государства занимать деньги.

Одновременно американцы предлагают Путину встречу и говорят, что готовы договариваться. Естественно, что условия договоренностей диктовать будут США. Но, в любом случае, если речь идет о договоренностях, то значит Путину могут предложить какие-то приемлемые условия.

Таким образом, мячик на стороне Кремля. Здесь возможны два ответа. Либо снижается агрессивная риторика и Кремль идет на встречу с Байденом, либо Россия пытается использовать свой единственный козырь – военную силу и начинает войну с Украиной с целью достичь быстрой победы и продиктовать из Киева Западу условия нового мира. Начать большую войну Россия может, признав независимость ЛДНР и введя туда войска.

Вот на самом деле и весь реальный выбор, который есть у кремлевских стратегов, что бы там не рассказывала с грозным видом Мария Захарова. Первый ответ более вероятен, потому что разумен. Но, так как мы имеем дело с людьми, одуревшими от двадцати лет бесконтрольной власти, сказочного богатства и полнейшей безнаказанности, то полагаться на их разумность не можем.

Несчастный случай, когда Кремль развяжет большую войну на Украине, к сожалению, полностью исключить нельзя. Хотя хочется верить, что остатки разума и чувства реальности остались и всё нынешнее бряцанье оружием вокруг Украины – это поднятие ставок перед переговорами и демонстрация козырей.

В случае начала войны, очевидно, что ни о какой поддержке кремлевской авантюры речи быть не может. Ведь это будет война только за сохранение нынешнего кремлевского режима и за «принуждение Запада» к договоренности с Путиным, т.е. война за то, чтобы всё осталось в России как есть, когда верхушка встроена в глобальны капитализм и богатеет с открытых рынков, а народ влачит существование на грани нищеты. Война с целью в итоге также встретиться с Байденом, только принести на эту встречу поверженную Украину. Огромное количество людей должно будет погибнуть исключительно для усиления переговорных позиций Кремля в диалоге с США и Западом. Трудно представить более нелепую и преступную войну, тем более, что по итогам переговоров Кремль в любом случае не может получить больше того, что капиталистическая Россия может иметь с размером её экономики. В этом смысле не очень понятно, а чего вообще хочет Кремль. Может, чтобы США и Европа ещё и помогали бы Кремлю душить внутренние протесты? Закрыли бы все неугодные российской власти оппозиционный страницы в социальных сетях?