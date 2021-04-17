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Московский листок

Американскому начальству обломали отпуск в Геленджике

Опубликовано 17.04.2021 в разделе комментариев 1

сша война рф
Американскому начальству обломали отпуск в Геленджике

МИД России опубликовал список граждан США, которым запрещен въезд в страну в связи с ответными мерами на антироссийские санкции. В их числе директор ФБР Кристофер Рэй, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс и советник президента США по внутренней политике Сьюзан Райс. 

Также въезд в Россию запрещен: 

генеральному прокурору США Мэррику Гарланду;

директору Федерального бюро тюрем США Майклу Карвахалю;

главе Министерства внутренней безопасности США (DHS) Алехандро Майоркас;

советнику президента США Дональда Трампа по национальной безопасности (с 2018 по 2019 год) Джону Болтону;

бывшему директор ЦРУ (с 1993 по 1995 год), участнику переговоров США и СССР по СНВ-1 (с 1983 по 1986 год) Роберту Вулси.

***

Не знаю, стоит ли возле посольства РФ очередь за визами в Россию, как у американского посольства. Наверно, теперь станут штурмовать консульскую службу - как же жить в Америке без российской визы?

Вот и Петр Милосердов цитирует российский МИД: "Мы, конечно, понимаем ограниченность наших возможностей зеркально «ущемить» американцев экономически."(Из сегодняшнего "Заявления МИД России об ответных мерах в связи с враждебными действиями США")

Редкая откровенность, хехе. ("Будем бомбить Воронеж").

Не знаю, есть ли у директора федеральных тюрем США счет в Сбербанке и планирует ли он отдыхать в Геленджике? Если планирует - всё, накрылся отпуск... Как у тысяч россиян с Турцией. Наверно, Эрдоган волосы в носу рвет, так его наказали...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
3авидонов Никос написал 17.04.2021 00:50
Помню как американцы запретили въезд в США Герою труда РФ и мафиози в одном флаконе - Йосику Кобзонюку - так он до последних своих дней добивался опять получить право на въезд в США, но бестолку - так и сдох. Но тянуло его в Америку ужасно!
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