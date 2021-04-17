Все. Эра легальной политики в России закончилась. Настает время прямой, лишь слабо прикрытой фиговым листком остатков демократических процедур, диктатуры.

Команда Навального - назовем так условно ФБК, штабы и все, что их окружало, была последним крупным легальным политическим объединением последних лет. И даже когда всех (или почти всех) вокруг уже зачистили, Навальный сотоварищи продолжали стоять казалось бы неприступным бастионом. Кого-то это раздражало. Кто-то жаловался на то, что вокруг Алексея намеренно создают "выжженое поле", оставляя на единственном нетронутом пламенем клочке земли единого безальтернативно вождя оппозиции.

Однако время все расставило по своим местам и то, что казалось теплым местечком, в действительности оказалось лишь местом в очереди на эшафот. Навальный сначала был отравлен, а затем (по возвращении) отправлен за решетку, а его структура сейчас подвергается последнему заключительному этапу разгрома - объявляется экстремистской организацией.

Легальных выходов из этой ситуации практически нет. Можно какое-то время побегать от ярлыка экстремистов, меняя вывески, однако понятно, что политическое решение по "команде Навального" принято и будет неукоснительно исполняться.

Можно уйти в подполье (ладно, не буду шутить), можно перенести инфраструктуру организации за рубеж, но внутри России действовать открыто, мирно и законно уже не получится.

Впереди - мрак нового застоя и диктатуры.

От редакции: Мрак "старого" застоя был не таким уж мрачным - скучно было, это верно. Со скуки многое делалось, чего бы не следовало. Но вот политических организаций не было, за этим строго следили и не очень сурово, но наказывали.

Сейчас, к сожалению, благодушием брежневских времен и не пахнет. И развязка ожидается тоже не сильно благостная...

А.Б.