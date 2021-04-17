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Московский листок

Эра легальной политики в России закончилась

Опубликовано 17.04.2021 автором Илья Константинов в разделе комментариев 2

путин выборы кремль
Эра легальной политики в России закончилась

Все. Эра легальной политики в России закончилась. Настает время прямой, лишь слабо прикрытой фиговым листком остатков демократических процедур, диктатуры.

Команда Навального - назовем так условно ФБК, штабы и все, что их окружало, была последним крупным легальным политическим объединением последних лет. И даже когда всех (или почти всех) вокруг уже зачистили, Навальный сотоварищи продолжали стоять казалось бы неприступным бастионом. Кого-то это раздражало. Кто-то жаловался на то, что вокруг Алексея намеренно создают "выжженое поле", оставляя на единственном нетронутом пламенем клочке земли единого безальтернативно вождя оппозиции.

Однако время все расставило по своим местам и то, что казалось теплым местечком, в действительности оказалось лишь местом в очереди на эшафот. Навальный сначала был отравлен, а затем (по возвращении) отправлен за решетку, а его структура сейчас подвергается последнему заключительному этапу разгрома - объявляется экстремистской организацией.

Легальных выходов из этой ситуации практически нет. Можно какое-то время побегать от ярлыка экстремистов, меняя вывески, однако понятно, что политическое решение по "команде Навального" принято и будет неукоснительно исполняться.

Можно уйти в подполье (ладно, не буду шутить), можно перенести инфраструктуру организации за рубеж, но внутри России действовать открыто, мирно и законно уже не получится.

Впереди - мрак нового застоя и диктатуры.

От редакции: Мрак "старого" застоя был не таким уж мрачным - скучно было, это верно. Со скуки многое делалось, чего бы не следовало. Но вот политических организаций не было, за этим строго следили и не очень сурово, но наказывали.

Сейчас, к сожалению, благодушием брежневских времен и не пахнет. И развязка ожидается тоже не сильно благостная...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Ездят в Туву парою - педерасты старые!
3авидонов Никос написал 17.04.2021 01:34
Значит, это самое, толковым порядочным людям объясняю.
В США сняли фильм о ФБР по документальным расследованиям. Методы работы у ФБР реально хитрожопы, бесчеловечны, попирающие человеческие права.
Но!
Судя по ФБР, в ФСБ методы не гуманнее и ни чем не человечнее, а возможно еще хуже (пример - трусы Навального), а значит любые формы правительственной оппозиции будут реально травить и уничтожать самыми изуверскими способами : ядами, научными приспособлениями.
Как говорил популярный питерский журналист А.Невзоров - у ФСБ есть уже приборы которые на расстоянии лишают здоровья человека и сам Невзоров слегка испытывал (по договоренности со своими знакомыми) на своем теле эти ужасные вещи.
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Посмотри на ирак из европы! Ты увидишь вдали только ж-пы! Нп европу взгляни из Ирака - Тамоднаколосс
TOTJAVASGA-GA!!!&&& написал 17.04.2021 01:25
"Команда Навального - назовем так условно ФБК, штабы и все, что их окружало, была последним крупным легальным политическим объединением последних лет. И даже когда всех (или почти всех) вокруг уже зачистили, Навальный сотоварищи продолжали стоять казалось бы неприступным бастионом. Кого-то это раздражало. Кто-то жаловался на то, что вокруг Алексея намеренно создают "выжженое поле", оставляя на единственном нетронутом пламенем клочке земли единого безальтернативно вождя оппозиции."
- То таки - ой, б-ля! - ж-попозиция теряет таки такую платформу для подрывной деятельности в пользу амерских де-генератов и еуро-пейских таки ублюдков - то таки да!
То таки, если еврофашня и амерские империалисты теряют возможность легально таки вести подрывную деятельность - то таки для ж-опозиции троцкисткой - таки это катастрофа - то таки да! Таки куда же бедной сволочи податься, где таки печеньки получить!???!! То таки да...
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