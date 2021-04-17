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Московский листок

Отцы нации отчитались о доходах

Опубликовано 17.04.2021 в разделе комментариев 1

путин выборы кремль
Отцы нации отчитались о доходах

Мэр Москвы Сергей Собянин в 2020 году заработал 8,24 млн руб., свидетельствуют сведения о доходах, расходах и имуществе, опубликованные на сайте столичной мэрии. Доход по сравнению с 2019 годом увеличился на 10 тыс. руб. Собянин также задекларировал квартиру площадью 308 кв. м. 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев задекларировал доход в 79,8 млн руб., указано в сведениях, опубликованных на сайте правительства Подмосковья. На его несовершеннолетнего ребенка записана квартира 195 кв. м в собственности. Доходы Воробьева выросли на 10,9 млн руб. 

Ранее о доходах отчитался Владимир Путин, доход президента в 2020 году составил 9,99 млн руб.

***

Невольно вспоминается анекдот: если бы я был король, то жиль бы лучше, чем король - я бы еще немножечко шил.

Губернатор Воробьев шил, видимо, не немножечко. По сравнению с прошлым годом улучшил свое материальное положение на сумму, больше, чем легальные доходы президента...

Однако.

Мы же понимаем, что доходы президента или мэра Москвы в 10 миллионов в год - это чистое фарисейство.

Как и квартиры - эти жилища по 300 квадратных метров за 10 миллионов рублей не купишь...

А с другой стороны - за что? За что все эти люди получают "на карманные расходы" денег в 100 раз больше рядового пенсионера? За какие заслуги? Особенно перед этим пенсионером...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Ездят в Туву парою педерасты старые!
3авидонов Никос написал 17.04.2021 01:21
Жируют кабаны. В общем цель Октябрьской социалистической революции не осуществилась, миллионные людские жертвы были преступно напрасны - класс узурпаторов-рвачей неистребим.
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