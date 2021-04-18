«Более 70 мировых знаменитостей, в числе которых писатели, драматурги, режиссеры, лауреаты Нобелевской премии обратились в открытом письме к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить оппозиционеру Алексею Навальному необходимую медицинскую помощь, пустить к нему компетентного врача».

Я просто обалдела, когда прочитала этот список. Орхан Памук! Волшебник, небожитель (прочитайте «Имя мне Красный», например), — знает о том, что у нас тут творится?! Великолепным Ванессе Редгрейв, Рейфу Файнсу, Бенедикту Камбербетчу что-то говорит имя «Навальный»?! Бьорн Ульвеус (первая «B» в АBBA) просит пустить к нему врача?! Патрик Зюскинд и Джоан Роулинг обращаются к Путину?! С ума сойти.

Испытываю совершенно неуместную и даже неприличную гордость: оказывается, моя страна, замученная экспериментами, враньем и воровством, еще кому-то интересна! Да не «кому-то», а выдающимся людям! Потребовалось позорное государственное издевательство над отважным человеком, чтобы я это вдруг ощутила...

Блин. Ну спасибо, это круто. Поможет вряд ли — но спасибо. Вы настоящие, во всех смыслах!