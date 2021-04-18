А жизнь продолжается без изменений

Президент на совещаниях, при встрече с чиновниками предлагает, просит, поручает, как, например, правительство разработать меры стимулирования бизнеса к инвестициям. Чиновники кивают головами, иногда поддакивают, однако на местах всё остаётся так, как было в предыдущие годы. Арестовали губернатора Пензенской области. Теперь силовикам надо проверить состояние экономического положения в области. Миллионы откуда у губернатора? Не может же быть, что начальник берёт, а подчинённые живут на зарплату. Задерживают руководителя Федеральной налоговой службы РФ по Пензенской области генерала Ю.Калабина. Не проверил контору, которая задолжала по налогам 40 миллионов рублей и пени на 20 миллионов. Выходит, что готовил эту контору к взятке. Поделили бы 60 миллионов пополам и искали бы другие организации, которые можно подоить.

Президент поручает, а олигархи вообще не реагируют на президента, они живут так как им хочется и верят в то, что их никто в том числе и президент не тронет. Абрамович, Усманов инвестируют средства вывезенные из России в спорт Великобритании. И ведь президент терпит эту наглость. Что бы это значило? И вот теперь из Германии слышится предложение арестовывать активы российских олигархов. В Швейцарии уже арестовали миллиард долларов одного нашего олигарха. Могут арестованные миллиарды перейти в собственность этого государства? А ведь за границей триллионы долларов вывезенные из России. Я простой человек, как и большинство населения страны не предполагали да и не знали, что вывезенные из России триллионы могут быть арестованы. Но ведь президент и его команда знала, что так может случиться. Ещё и потому, что развалив экономику нам нечем отмахнуться от тех сильных государств, которые издеваются над нашим президентом, а страдает народ. Если Байден вместе с Макроном и Джонсоном действительно хотят развалить и Россию то самые действенные санкции это арест наших активов находящихся в США. Великобритании, Франции и других странах НАТО. Олигархи и чиновники не только имеют вклады в этих странах, но и недвижимость. Например, "бедный" Дерипаско в Вашингтоне имеет домик за 16 миллионов долларов. Он ведь заплатил огромный штраф за вред причинённый экологии. Какими же суммами обладают олигархи? Примерно два бюджета России находится за границей. Об этом знает президент, Набиуллина, депутаты и сенаторы Парламента и тишина. Вся власть сидит на воровстве и поддерживает воровство сильными мира сего. Вот такое у нас правительство а мы и дальше будем голосовать за партию власти. Воруют везде и всё это началось в Москве и именно из Кремля. Помните воровство Ельциным через дочь миллиардов долларов из займов, которые В.Путиным оплачены из карманов народа. И вот московское подтверждение. Зам главы мэрии Москвы Леонид Кострома задержан за взятку 4 миллиона рублей. Это только первый взнос взятки, окончательный расчёт пока нам не известен. У него зарплата в сотни раз превышает зарплату рабочего. Что ему не хватало? Доходы Сечина, Миллера, Абрамовича, Потанина, Вексельберга, Чубаиса и ещё десятков тысяч чиновников по всей стране. Думал Кострома о добросовестном исполнении своих обязанностей? Вряд ли.

Неплохо высказался Владимир Рыжков. Долго его не было слышно. Не вернулся на Алтай в Москве доходнее. "Коррупция является сутью всей системы. Более 80 % чиновников занимаются бизнесом или сами, или через родственников, хотя это им запрещено". За такой массой чиновников невозможно уследить. Да и те кто будет следить такие же чиновники, которые тоже хотят иметь недвижимость в Великобритании, во Франции, да и на Кипре не помешало бы. "Власть сама создала такую систему". На каждого чиновника заведены папки с компроматом и они об этом догадываются и не переходят границы дозволенного. Такими легче управлять, хотя в реальности никакого управления сверху нет.

В США российские эмигранты создали Штаб протестных действий и начинают раскручивать собственность воровской элиты России. Коммунисты в России тоже создали такой штаб, но он кроме возложения цветочков ничем другим не занимается. Посмотрим как пойдут дела Штаба в США.

К границе с Россией НАТО под контролем США перебросило 40 тысяч военных и 15 тысяч военной техники. В Чёрное море входят военные корабли США. И вот на этом фоне Меркель, Макрон на видеоконференции с Зеленским призывают В.Путина убрать войска от границы с Украиной. Жаль, что Путин не может ответить Меркель примерно так: " Не желаете, если мы отведём войска в Германию. Опыт есть?" Не может, нет тылов для такого отвода. Смотрите что натворили Горбачёв, Ельцин. Был Союз, который практически держал весь мир не допуская до горячей стадии войны. А что сейчас? Только советское ядерное оружие держит мир, а Путинская Россия теперь может и даже с трудом выпускать только галоши, которые никому не нужны. Это же надо Германия командует нашим президентом. И как же Путин воспринимает эту просьбу? Нормальный руководитель бы застрелился не вынес бы такого издевательства. Читатель, как вы думаете будет вести себя президент если потребуется личная встреча с Меркель и Макроном? Я не представляю, пережить такое унижение.

А жизнь течёт своим чередом не оборачиваясь на то, что говорят и требуют соседи. Дума тоже не обращает на это внимание и принимает законопроект, который запускает на территорию России иностранные страховые компании, якобы для конкуренции. Кто и с кем будут конкурировать? Если 90 % торговли принадлежит иностранцам, 65 % промышленности, 44 тысячи предприятий платят налоги за рубежом. Как вы думаете, что это? А это то о чём я писал ранее. Скоро мы окажемся квартирантами в собственной стране и нас будут эксплуатировать уже не наши предатели а иностранцы.

А что же президент? Поручает правительству разработать меры стимулирования бизнеса к инвестициям. Какие инвестиции если триллионы долларов вывезенные из России работают на наших врагов. Сколько раз за последние лет пять президент собирал олигархов, чиновников и предлагал вернуть средств в Россию, даже несколько раз объявлял амнистию капиталу. И что? Он же видит, что на его просьбы и предложения никто не реагирует. Зачем так унижаться? Надо собрать всех под благовидным предлогом и в Бутырку. Люди, вы понимаете, что президент остаётся без власти и придумывает всё новые правила игры. Именно игры, так как их назвать законами язык не поворачивается. Законы должны исполняться. Недавно поручил в три недели поделить свободные деньги ФНБ между олигархами, приближёнными губернаторами и госкорпорации для поднятия экономики. Рассматриваются законопроекты на расширение Трассиба и Бама за 10 миллиардов долларов. и так далее. У олигархов денег некуда девать, а он хочет уничтожить ФНБ. Ведь они же разворуют его, как это идёт повсюду. Мы можем после 30 лет грабежа страны и народа избрать нормальную думу? А президенту посоветовать пойти на смену власти как произошло при Ельцине. Пусть президент на телевидении объявит об отставке и временно назначит Н.Платошкина. Через 3 месяца народ выберет того кому доверяет. Путин может поговорить с Н.Платошкиным и попросить неприкосновенность как и Ельцин просил Путина. Так что может уйти на покой безболезненно. Жаль, что в стране нет желающих принудить президента к отставке. А скоро выборы.