Нелегалов нет или нелегалам нет?

Только что взяли у меня комментарий в одно уважаемое издание, по поводу высказывания руководителя из МВД о необходимости депортации сотен тысяч нелегалов из России.

«По данным МВД, сейчас в России находятся более 322 тыс. нелегальных мигрантов из Узбекистана, 247 тыс. — из Таджикистана, 155 тыс. — с Украины, 120 тыс. — из Азербайджана, 115 тыс. — из Киргизии, 61 тыс. — из Армении, 56 тыс. — из Молдавии и 49 тыс. — из Казахстана.

Думаю, что мой комментарий им не подойдет, поскольку я сильно не совпадаю с общепринятым мнением.

Да, я категорически против нелегальной миграции, и вообще неконтролируемой трудовой миграции, поскольку дешевая рабсила нарушает права трудящихся граждан России.

Но, когда меня спросили, насколько к этому причастны местные диаспоры, с сказала, что считаю главным виновником этого явления жадных и алчных работодателей, а вовсе не бесправных мигрантов.

Именно работодатели заинтересованы в бесплатных и бесправных рабах, которых можно «кинуть» на зарплату, разместить в вагончиках на стройке или в хостелах, напоминающих казарму для солдат. Какие трудовые договоры, какой нормированный рабочий день, какие компенсации по болезни или травме?

Любого неугодного выгоняют в течение нескольких минут, и пожаловаться иностранцу абсолютно некуда.

Именно такие хозяева заинтересованы в давлении на рынок труда с помощью невольного штрейкбрехерства со стороны мигрантов.

Но ведь эту практику не собираются отменять. Напротив, уже в этом месяце нанимать на работу иностранцев могут только крупные предприятия с огромным оборотом и штатным коллективом. Но, как ни странно, именно такие работодатели – застройщики, добывающие компании, сельскохозяйственные гиганты – самые тяжелые эксплуататоры, именно они размещают своих вахтовиков в отвратительных условиях, давят их штрафами, увольняют без всяких оснований, и просто недоплачивают за труд.

И никто ничего не изменит после грозного окрика из МВД по поводу нелегалов.

Чем вызвана нынешняя компания по наезду на мигрантов?

Конечно, нынешняя ситуация вызвала безработицу и недовольство на конкурентов за рабочие места.

Но, как ни странно, на мой взгляд, инициатором этой компании стали сами крупные работодатели.

Дело в том, что они потеряли работников не потому, что те дружно снялись и уехали. У этих работодателей появился мощный конкурент – службы доставки, которые неслыханно разрослись за время пандемии.

Я недавно поговорила с одним молодым курьером из Средней Азии, и он сказал, что зарабатывает до 5 тысяч в день, хорошо ориентируясь в тактике выбора точек доставки и в самом городе.

А это хорошие деньги даже для рабочего на стройке, но ведь кататься на самокате с коробом за плечами намного легче, чем таскать кирпичи и тяжелые катушки со шлангами, бетонировать перекрытия или варить арматуру.

Всякие застройщики или хозяева складов устраивали огромную текучку, отбраковывая недостаточно выносливых или тех, кто не хотел терпеть невыплату зарплаты. Одних выгоняли – а за забором уже стояли вновь прибывшие мигранты. А тут облом – за забором новички не стоят.

Да и сами рабочие начали разбегаться в службы доставки, а там их с радостью брали.

И вот теперь эти компании лоббируют закон о том, чтобы мигрантов набирать организованно, и при этом чтобы они не могли спокойно поменять плохое место работы на более оплачиваемое, пусть даже на такое непрестижное, как курьер.

А значит нужно припугнуть всех потенциальных работников высылкой, как нелегалов, за смену места работы.

И вот в этом главная причина и существования труда гастарбайтеров и причина унизительно низких зарплат граждан России.

И еще одно замечание по поводу «нелегалов».

Многие простые граждане не знают, но уж замминистра МВД точно известно – до 15 июня России все иностранцы находятся совершенно легально, поскольку из-за пандемии в декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин увеличил сроки нахождения мигрантов без документов в России в связи с пандемией COVID-19 до 15 июня 2021 года. Соответствующий указ он подписал 17 декабря.

Согласно документу, иностранным гражданам не требовалось продлевать документы о временном пребывании, включая продление виз, сроки постановки на учет по месту пребывания, сроки временного и постоянного проживания, в том числе продление вида на жительство. А значит, даже если у иностранца просрочен миграционный учет или любой другой разрешающий документ, он не становится от этого нелегалом.

Нелегалами их можно было бы назвать, если бы они попадали в Россию незаконно, как мигранты из Северной Африки в Италию.

Но ведь это невозможно – каждый иностранец попадает в Россию через пограничный пункт, совершенно легально.

Так откуда взялись нелегалы в выступлении представителя МВД?

И еще одно.

Как, например, украинцы (а этот вопрос меня беспокоит больше всего) могут выехать из России в отсутствии поездов, самолетов, рейсовых автобусов?

Многие здесь с семьями, детьми, бабушками. Вернуться сюда любому человеку без российского гражданства практически невозможно.

Еще раз. Я против нелегалов и нелегального труда.

Но бороться за изменение Кодекса о труде, чтобы появились настоящие профсоюзы, за достойную оплату и восьмичасовой рабочий день – это слишком трудно для трудящихся, и невыгодно для российского капитала.

Намного легче найти виноватых в безудержной эксплуатации. Сейчас виноватыми назначили мигрантов.